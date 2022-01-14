İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2022 Cuma / 11 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5467
  • EURO
    15,5471
  • ALTIN
    793.925
  • BIST100
    2070.65
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Trans Adriyatik Boru Hattı'ndan ilk yılında 8,1 milyar metreküp doğal gaz Avrupa'ya taşındı
Ekonomi

Trans Adriyatik Boru Hattı'ndan ilk yılında 8,1 milyar metreküp doğal gaz Avrupa'ya taşındı

Güney Gaz Koridoru'nun son ayağı Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'ndan (TAP), devreye alındığı ilk yılda 8,1 milyar metreküp doğal gaz Avrupa'ya taşındı.

AA14 Ocak 2022 Cuma 09:46 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 09:46
ABONE OL

TAP'ın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, taşınan toplam doğal gazın 6,8 milyar metreküpü İtalya'ya, 1,2 milyar metreküpü ise Yunanistan ve Bulgaristan'a iletildi.

Azerbaycan gazını Avrupa piyasalarına aktaran TAP'ta ticari gaz akışı 31 Aralık 2020'de başladı.

TAP, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve Güney Kafkasya Boru Hattı ile birlikte 40 milyar dolarlık bir değer zinciri olan Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa ayağını oluşturuyor.

Azerbaycan'ın Şah Deniz 2 sahasından çıkarılan doğal gazı Avrupa'ya ulaştırmak üzere inşa edilen TAP, Türkiye-Yunanistan sınırında TANAP'a bağlı bulunuyor.

  • Trans Adriyatik Boru Hattı
  • Türkiye
  • doğal gaz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.