Pandemi, deprem ve enflasyonist ortamın etkisiyle son 5 yılda talebin hızlandığı arsada yatırımcının rotası Trakya'dan İç Anadolu'ya kaydı.

Türkiye'de arsa satışı alanında hizmet veren Yeşil Vadi Arsa Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Orhan Demiral, artık Trakya'da artan arsa fiyatlarından dolayı daha çok yaşamak amaçlı alım yapıldığını belirterek, "Trakya bölgesinde 500 m2'lik bir arsanın fiyatı 2 milyon TL'lere çıkınca, cebinde daha az parası olanlar yatırım arayışına girdi. Bu açıdan devletin uydu kent olarak planladığı Beypazarı öne çıktı. Çünkü İstanbul Ankara arasını 80 dakikaya indirecek süper hızlı tren projesinin bir durağı da Beypazarı'nda olacak. Bu da Beypazarı'na olan göçü artıracak. Aynı zamanda Orta Anadolu bağlantı hattı Beypazarı'ndan geçecek ve İstanbul Ankara arası 2.5 saatte inecek" dedi. Bu yatırımların bölgeyi hareketlendirdiğini anlatan Demiral, Beypazarı'nda 300 m2 ile 1000 metrekare arasında arsaların fiyatlarının ise 700 bin TL ile 1 milyon TL arasında değiştiğini söyledi. Demiral şirket olarak bu alıcıların talebine cevap vermek için imarlı ve tek tapulu yerler ürettiklerini söyledi.

B PLANI HAZIRLIĞI

Yeşil Vadi Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Orhan ise, Trakya'nın yükseleceğini yıllar öncesinden ön görerek birçok yatırımcıyı Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli ile bölgeye yönlendirdiklerini söyledi. Orhan şöyle konuştu: "Bu süreçte Trakya bölgesi yatırımcısını hiç üzmedi. Biz de 26 yılda 40 bin müşteri portföyü olan bir şirkete döndük. Şimdi hedefimizde Balıkesir, Eskişehir, Ankara gibi yeni şehirler var." Orhan, "Diğer yandan eskiden arsa satarken etrafında fabrika var mı, çalışacak iş var mı gibi ögelere bakılırken, şimdi ise apartman yaşamından sıkılan, deprem korkusundan dolayı B planı hazırlıyor. Kendilerine 1.5 katlı az katlı ev yapıyor" diye konuştu.

Aslı Orhan Demiral -Rafet Orhan

ÜRETİM ZORLAŞTI

Tarımı koruma amacıyla 2014 yılında tarım arazilerinin belediye yetkilerinin kararıyla imara açma durumunun bitirilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlandığını belirten Aslı Orhan Demiral, "Ayrıca yeni imara açık alanlar için mevcut yerlerin dolması bekleniyor. Dolayısıyla bu yerlerin dolması 50 yılı ve daha uzun süreleri bulabilir. Büyükşehir olmayan illerin köylerinde ise parselasyon yapmak için en az 40 dönüm olma şartı getirildi. Bu da parselasyon yapmayın anlamına geliyor. Bu durumda arsa vasfına sahip yerleri çok kıymetli yaparken, etkisi 5 yıl sonra daha da hissedilir olacak" dedi.

TRAKYA BÖLGESİ DOYGUNLUĞA ERİŞTİ

Trakya gibi bölgelerin artık yatırım anlamında doygunluk noktasına eriştiğini söyleyen Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Onursal Başkanı Hakan Akdoğan, "Bu nedenle yatırımcılar daha uygun fiyata arsa alabilecekleri alanlara kaydılar. İç Anadolu gelecek yol yatırımlarıyla İstanbul'la arasındaki mesafeyi kısaltacak. Bu da değerlenecek bölgelerde önden yer almak isteyen yatırımcılar için bir cazibe yaratıyor" dedi.

GAYRİMENKULÜ 5 YIL SATMAYIN

Yüksek faiz döneminde arsaya talepte bir miktar düşüş olsa da faizlerin düşmesine bağlı olarak haziran ayından itibaren arsaya talebin yeniden artacağını öngören Aslı Orhan Demiral, arsa yatırımcısına en az 5 yıl arsayı ellerinde tutmalarını önerdi. Demiral şöyle konuştu: "Tabii ki bu süreçte dolar ve enflasyon bazında yine kazanacaklar. Daha iyi kazanç için 5 yıl en iyisi. Örneğin 5 yıl önce Kırklareli'nde 500 m2'lik arsayı 24 ay taksitle 120-130 bin TL'ye satıyorduk. Şu an orda arsalar 2.5 milyon TL oldu" dedi.