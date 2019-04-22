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Trenkart ile yüzde 40’a varan indirim

TCDD Taşımacılık AŞ tarafında işletilen yüksek hızlı tren (YHT) ile ana hat ve bölgesel trenlerde kullanılan “Trenkart” sayesinde indirimli yolculuk yapılabiliyor.

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TCDD Taşımacılık AŞ’den alınan bilgiye göre, şirketin “Trenkart” uygulaması, Elektronik Yolcu Bilet Satış Sistemi’nin (EYBİS) hizmete alınmasının ardından 1 Ekim 2015’te başladı. Bu kapsamda, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen YHT ve hızlı trenlerin (HT) yanı sıra ana hat ve bölgesel trenlerde geçerli Trenkart, yolculara yüzde 20 ile 40 arasında değişen oranlarda indirim sağlıyor.  TCDD Taşımacılık AŞ tarafından belirlenen şartlarla müşterilere farklı seçenekler sunuluyor. “Ön ödemeli seyahat paketleri”, YHT’lerde yolcu tarafından belirlenen mevkilerde, 60 gün içinde kullanılmak şartıyla 5, 10, 15, 20 ve 30 biniş imkanı sağlıyor. Paketlerde seyahat sayısı çoğaldıkça yolcuya indirim oranı da artıyor. 

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