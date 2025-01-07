İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2025 Salı / 8 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3488
  • EURO
    36,6393
  • ALTIN
    3010.04
  • BIST100
    9972.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Trump açıkladı! BAE merkezli şirketten 20 milyar dolarlık yatırım kararı
Ekonomi

Trump açıkladı! BAE merkezli şirketten 20 milyar dolarlık yatırım kararı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli DAMAC Properties'in, ABD'de yeni veri merkezleri inşa etmek için en az 20 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

AA7 Ocak 2025 Salı 21:43 - Güncelleme:
Trump açıkladı! BAE merkezli şirketten 20 milyar dolarlık yatırım kararı
ABONE OL

Başkanlık görevini 20 Ocak'ta devralacak Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlediği basın toplantısında, DAMAC Properties'in kurucusu Hussain Sajwani'nin, ABD'de yapacağı yatırıma ilişkin bilgi verdi.

DAMAC Properties'in çok kısa bir süre içerisinde ABD'ye en az 20 milyar dolar yatırım yapacağını belirten Trump, "Yatırım, Orta Batı ve Güney bölgesindeki büyük yeni veri merkezlerini destekleyecek ve ayrıca Amerika'yı teknoloji ve yapay zeka alanında öncü konumda tutacak." dedi.

YATIRIMIN İLK AŞAMASI FARKLI BÖLGELERDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Trump, yatırım tutarının iki katına veya daha fazlasına çıkabileceğine işaret ederek, yatırımın ilk aşamasının Texas, Arizona, Oklahoma, Louisiana, Ohio, Illinois, Michigan ve Indiana'da gerçekleştirileceğini aktardı.

Söz konusu yatırımın seçim zaferinin bir sonucu olduğunu dile getiren Trump, ülkeye 1 milyar doların üzerinde yatırım yapacaklar için izin süreçlerinin hızlandırılacağını ve ABD'de yatırım yapmak isteyen herkese yardımcı olacaklarını ifade etti.

SOFTBANK 100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM KARARI ALMIŞTI

Japonya merkezli SoftBank'ın da geçen ay gelecek 4 yıl içinde ABD'ye 100 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladığını anımsatan Trump, bu yatırımın tutarının da 200 milyar dolara çıkabileceğini anlattı.

Basın toplantısında gündemdeki diğer konulara da değinen Trump, Başkan Joe Biden tarafından, ülkenin kara sularının büyük bir kısmında yürürlüğe konulan "petrol ve doğal gaz sondajına yönelik yasağı" kaldıracağını yineledi.

Borç limitine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, harcama kesintilerine karşı olmadığını ve borç limiti nedeniyle bir temerrüt görmek istemediğini kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.