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Trump: Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin hayranı değilim

ABD Başkanı Donald Turmp, Bitcoin ve Facebook´un kripto para birimi Libra´yı eleştirerek, 'Kripto para birimlerinin hayranı değilim' dedi.

  • DHA
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Trump, Perşembe günü resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin "para olmadığını" belirterek, şunları yazdı:
 
"Para olmayan ve değerleri oldukça volatil olan Bitcoin ile diğer kripto para birimlerinin büyük hayranı değilim. Denetlenmeyen kripto para varlıkları uyuşturucu ticareti ve diğer yasal olmayan eylemlerde kullanılabilir.
 
"Benzer olarak, Facebook´un `sanal para birimi´ Libra'nın da güvenilirliği çok az olacak. Eğer Facebook ve diğer şirketler birer banka olmak istiyorlarsa, kendi bankacılık ruhsatlarını alıp, diğer bankalar gibi hem ulusal hem de uluslararası bankacılık kurallarına uymalılar.
 
"ABD´de yalnızca bir para birimimiz var ve o da hiç olmadığı kadar güçlü bir konumda. Dünyadaki en baskında para birimi ve her zaman da böyle kalacak."
 
Trump´a benzer olarak, daha önce ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney de Libra´yı eleştirmiş ve "ayrıntılı bir şekilde incelemesi" gerektiğini söylemişlerdi.
 
Facebook´tan konuyla ilgili henüz bir yorum yapılmadı.
 

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