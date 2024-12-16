Trump duyurdu! 100 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Başkanlık görevini 20 Ocak 2025'te devralacak Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde, SoftBank Group Üst Yöneticisi (CEO) Masayoshi Son ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

SoftBank Group CEO'su Masayoshi Son ile oldukça verimli bir toplantı yaptıklarını aktaran Trump, "SoftBank'ın Amerika'ya 100 milyar dolar yatırım yapacağını ve en az 100 bin Amerikalıya iş imkanı sağlayacağını duyurmaktan büyük bir heyecan duyuyorum." dedi.

Söz konusu yatırımın Masayoshi Son'un seçimden bu yana ABD hakkında "iyimser hissetmesinden" kaynaklandığını belirten Trump, başka birçok yatırımcının da büyük miktarlarda yatırımla geldiğini kaydetti.

Trump, "Bu tarihi yatırım, Amerika'nın geleceğine duyulan güvenin muazzam bir göstergesidir ve yapay zeka, gelişmekte olan teknolojiler ve geleceğin diğer sektörlerinin tam da burada, ABD'de inşa edilmesini, geliştirilmesini ve büyümesini sağlamaya yardımcı olacaktır." diye konuştu.

İlk günden itibaren, ABD'yi refaha kavuşturmak için cesur reformları hızlıca hayata geçireceklerini vurgulayan Trump, "Tam refaha ulaşacağız ve dünyanın gördüğü en büyük ekonomiyi inşa edeceğiz, tıpkı kısa bir süre önce sahip olduğumuz gibi." ifadesini kullandı.

SoftBank Group CEO'su Masayoshi Son da "Trump'ın zaferiyle birlikte ABD ekonomisine olan güvenim son derece arttı." değerlendirmesinde bulundu.