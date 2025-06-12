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Ekonomi

Trump: Fed Başkanı Powell'ı kovmayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranları konusunda ters düştüğü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı 'kovmayacağını' açıkladı.

AA12 Haziran 2025 Perşembe 21:15 - Güncelleme:
Trump: Fed Başkanı Powell'ı kovmayacağım
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Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Powell'ı hedef aldı.

Kısa vadeli borç ödemeleri nedeniyle faiz oranlarının düşürülmesini istediklerini belirten Trump, faiz oranlarında bir puanlık düşüşle yılda 300 milyar dolar tasarruf edileceğini savundu.

Trump, Powell'ı faiz indirimi yapmaya ikna edemediklerini belirterek, "Yalan haberler, 'Onu kovarsan çok kötü olur' diyor. Neden kötü olacağını bilmiyorum ama onu kovmayacağım." dedi.

"BİR ŞEYLERİ ZORLAMAM GEREKEBİLİR"

Dün ve bugün açıklanan enflasyon verilerinin iyi geldiğine işaret eden Trump, enflasyonu düşürdüklerini anlattı.

Powell için "ahmak" kelimesini kullanan Trump, "Diyelim ki bir yıl sonra enflasyon oldu, artır faizleri, benim için sorun değil. Ben varım. Seni arayan ben olurum. Bunun için de çok geç kalacaktır. Ama artır faizleri. Bu kadar yüksek tutmak zorunda değilsin. Eğer (enflasyon) yükselirse, (faiz oranlarını) artırmana karşı değilim ama şu an düşüşteyiz ve borçlanmaya gidiyoruz, bir şeyleri zorlamam gerekebilir." diye konuştu.

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