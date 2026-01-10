Trump, Venezuela petrolü için çok hevesli ama en az 1 CEO şu an farklı düşünüyor

ABD basınına yansıyan haberlere göre toplantıya, Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Continental, Halliburton, HKN, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, Vitol Americas, Repsol, Eni, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy ve Hilcorp'un yöneticileri katıldı.

Venezuela'nın perşembe günü 4 milyar dolar değerindeki 30 milyon varil petrolü ABD'ye verdiğini belirten Trump, petrolün ABD'ye doğru yola çıktığını aktardı. Trump, hangi petrol şirketlerinin Venezuela'ya gitmesine izin verileceğine karar vereceklerini, şirketlerle anlaşma yapacaklarını kaydetti.

Petrol şirketlerine güvenlik garantisinde bulunan Trump, "Doğrudan bizimle muhatap oluyorsunuz. Venezuela ile hiçbir şekilde muhatap olmuyorsunuz. Venezuela ile muhatap olmanızı istemiyoruz" dedi. Trump, Venezuela'nın çok uzun zaman önce kurdukları petrol endüstrisini ABD'den aldığını savunarak "kendilerinden alınanı geri aldıklarını" iddia etti.

DÜNYADAKİ PETROLÜN YÜZDE 55'İNE SAHİP OLUYORUZ

Trump, "Amerikan şirketleri, Venezuela'nın çürüyen enerji altyapısını yeniden inşa etme ve nihayetinde petrol üretimini daha önce hiç görülmemiş seviyelere çıkarma fırsatına sahip olacak. Venezuela ve ABD'yi bir araya getirdiğinizde, dünyadaki petrolün yüzde 55'ine sahip oluyoruz." dedi.

EN AZ 100 MİLYAR DOLAR YATIRIM GEREKİYOR

Petrol şirketlerinin gerekli kapasite ve altyapıyı inşa etmek için en az 100 milyar dolar harcayacağını belirten Trump, şirketlerin hükümetin parasından ziyade korumasına ve güvenliğine ihtiyacı olduğunu kaydetti. Trump, Venezuela'nın petrol sektörüne yapılacak yatırımın ABD'de enerji fiyatlarını düşüreceğini söylüyor.

TEMKİNLİ YAKLAŞANLAR DA VAR

BBC'ye göre toplantıya katılan yöneticiler Venezuela'nın enerji rezervlerinin cazip fırsat sunduğunu kabul ettiler. Ancak bölgeyi yatırım alanı olarak görmek için önemli değişikliklere ihtiyaç duyulacağını söylediler. Yani yöneticiler hemen büyük bir mali taahhütte bulunulmadı.

'YATIRIM YAPILABİLİR DURUMDA DEĞİL'

ExxonMobil CEO'su Darren Woods ise ülkenin şu anda "yatırım yapılamaz" durumda olduğunu söyledi.

ExxonMobil'in ülkelere girerken çok uzun vadeli bir bakış açısıyla hareket ettiğini, hiçbir fırsata kısa vadeli yaklaşmadıklarını belirten Woods, ortaya çıkacak sonucun kazan-kazan-kazan yaklaşımına uygun olması gerektiğini; şirket, hissedarlar, hükümet, faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki halk için kazanım sağlaması gerektiğini belirtti.

VARLIKLARIMIZA 2 KEZ EL KONDU

Woods, "Orada istenen bir aktör olmalı ve iyi bir komşu gibi davranmalıyız. Bu üç unsur, uzun vadede büyük yatırımlar yapabilmemiz için istikrarlı bir zemin sağlar. Özellikle Venezuela'ya gelince: Venezuela'da çok uzun bir geçmişimiz var. Aslında ilk kez 1940'larda Venezuela'ya girdik. Varlıklarımıza iki kez el konuldu. Dolayısıyla üçüncü kez yeniden girmek, geçmişte gördüklerimizden ve mevcut durumdan oldukça farklı, çok önemli değişiklikler gerektirir" diye konuştu.

Woods, "Bugün Venezuela'daki hukuki ve ticari yapılarına baktığımızda, mevcut durumda yatırım yapılabilir değil. Bu nedenle ticari çerçevelerde, hukuk sisteminde ciddi değişiklikler yapılmalı; kalıcı yatırım korumaları sağlanmalı ve ülkenin hidrokarbon yasalarında değişiklikler olmalıdır. Venezuela hükümetinin bakış açısına gelince; bu konuda bir görüşümüz yok. Venezuela hükümetiyle konuşmadık ve halkın ExxonMobil'in ülkeye girmesine nasıl baktığını da henüz değerlendirmedik. Venezuela hükümetinin daveti ve uygun güvenlik garantileri sağlanırsa, sahaya bir ekip göndermeye hazırız. Ayrıca üretimden rafinaja ve ticarete kadar uzanan entegre yetkinliklerimiz var. Venezuela ham petrolünün pazara ulaştırılmasına ve piyasa fiyatının elde edilmesine yardımcı olabiliriz; bu da Venezuela'nın mali durumuna katkı sağlayabilir" ifadelerini kullandı.