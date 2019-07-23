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Trump´ın kripto para birimlerini konuşması olumsuz değil

Malta merkezli kripto para birimleri piyasası Binance CEO´su Changpeng Zhao, ABD Başkanı Donald Trump´ın kripto para birimleri hakkındaki yorumlarının 'olumsuz' olmadığını öne sürdü.

  • DHA
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CNBC´de yer alan habere göre Trump, geçen hafta resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda kripto para birimlerinin "büyük bir hayranı olmadığını" belirtmiş ve Facebook´un kirpto para birimi Libra´ya da değinerek, Facebook´un finans hizmeti vermek istiyorsa, "ABD´li diğer bankalarla aynı" yaptırım ve kurallara uyması gerektiğini vurgulamıştı.
 
"(Kripto para birimleri hakkında) Trump şu ana kadar henüz olumlu veya olumsuz bir yorum yapmadı. Hatta kripto para birimleri hakkında Twitter´dan paylaşım yapmış olması, ABD Başkanı´nın kripto para birimleri hakkında konuşuyor olması iyi bir şey," diyen Zhao, kendisinin de "en kötü senaryo" olarak yorumladığı ABD´nin kripto para birimlerini yasaklaması durumunda bunun endüstriyi dağıtmayacağını söyledi. Zhao, şunları söyledi:
 
"Kripto para birimleri herhangi bir ülkeye rağmen hayatta kalacak. Bitcoin´i yasaklamak isteyen bütün ülkeler, vatandaşlarının kripto para birimlerine daha fazla yönelmesine sebep oluyor."
 

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