Trump’ın vergi duvarı Türk bölgesi ile aşılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede kararlaştırılan ticaret hacminin 75 milyar dolara yükseltilmesi hedefinin yakalanması için Türk şirketleri ortak hareket edecek. Özellikle Trump yönetiminin getirdiği vergileri aşarak ABD pazarına ihracatı artırmak için ‘Türk organize sanayi bölgesi’ projesi için harekete geçildi. Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) tarafından yürütülen proje kapsamında ABD’de kurulacak bölgede yer almak isteyen sanayici ve işadamlarından talep toplanıyor. Bugüne kadar Çorlu, Gaziantep, Malatya gibi illeri gezerek sanayicilerle toplantılar yapan TABA-AmCham Başkanı Ali Osman Akat, 2019 sonuna kadar ön talepleri toplayarak yol haritasını belirleyeceklerini söyledi.

KAYISI İÇİN DE ÇÖZÜM

Akat “ABD’ye bir kere ihracat yapmış 4 bin firmadan sadece 120 tanesi 2 kez veya üzeri ihracat yapmış. Sürdürülebilirlik yok. Türk üsulü cesaretle yapılan ihracat bu. Ama artık kontrollü cesaret olmalı. Paldır küldür cesaretle otobana çıkmamak için amacımız ABD’de Türk organize sanayi bölgesi kurmak” dedi. Akat, kurulacak Türk organize sanayi bölgesinin faydasını ise bir örnekle şöyle açıkladı: “Örneğin Malatyalı kayısıcı oradaki toptancıya çuvalla mal yolluyor. Paketleyip yollayınca yüzde 200 vergi ve zorlukları var. Esas karı ithalatçı yapıyor. Tonu 700 dolarlı bir ürünü maliyetine veriyor. Gidelim oraya kendi malımızın ithalatçısı olalım. Oraya çuvalla gönderip orada paketleyip tonunu 7 bin dolara satalım. Şu anda bazı firmalarımız bireysel olarak yapıyor. Çakıl taşını kolayca devirirsiniz ama grup olarak hareket edelim, kaya olalım. Kimse yıkamaz.” Türk bölgesi için projelerinin hazır olduğunu belirten Akat “Talepleri topluyoruz. Dünyada bir ilki gerçekleştireceğiz. Türk şirketlerin ABD’ye gidip orada markalaşmalarının yolunu açacağız. Birçok firmayla görüştük” dedi.

TRUMP ‘GELİN’ DİYOR

Akat projenin yeri konusunda ise “6-7 eyaletle görüşme yapıyoruz. Lojistik olarak sırtı Türkiye’ye yakın olan bölgelerde araştırma yapıyoruz” diye konuştu. Akat “Belediye ve valiliklerle ayrı ayrı pazarlık yapacağız. Yüzde 100 arazi tahsisi yapıyorlar Altyapıyı ise belediye 30 yıl vadelendirebiliyor. Makine parkına ise leasing desteği var. Alanında uzman firmaları ABD’ye taşıyacağız. Orada birleştirme ve montaj yapıp ‘Made in USA’ etiketiyle satabiliriz. Zaten Trump da ‘gelin üretim yapın’ diyor” ifadelerini kullandı.