ABD Başkanı Trump ile Macaristan'ta bir araya gelme konusunda anlaşan Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avrupa Birliği hava sahasına girmeden Budapeşte'ye nasıl ulaşacağı gündeme taşındı.

Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından devam eden AB yaptırımları ve hava sahası kısıtlamaları nedeniyle, devlet başkanlığına ait İlyushin İl-96 da dahil olmak üzere Rus hükümet uçaklarının Avrupa'nın büyük bir bölümünde uçması yasaklandı.

Bu durumun Putin'in AB üye ülkelerinin büyük çoğunluğundan kaçınması gerektiği anlamına geldiğini yazan İngiltere merkezli bir havacılık sitesi, Budapeşte rotasının uzatılacağını ve uçuş süresinin yaklaşık 3 saat daha artabileceğini dile getirdi.

Uçuşun bazı riskler barındırdığına dikkat çekilirken Putin'in uçağının Türkiye üzerinden geçerek Sırbistan'a oradan da Macaristan'a ulaşacağını belirtti.

Haberde, "Güvenlik uzmanları, özellikle bölgedeki askeri hareketlilik göz önüne alındığında, Karadeniz üzerinde uçuş yapmanın hâlâ operasyonel riskler taşıdığını belirtiyor. Putin'in Budapeşte seyahati, jeopolitik izolasyonun diplomasinin lojistiğini bile nasıl yeniden şekillendirdiğini gözler önüne seriyor. Macaristan, AB'de Trump ile yüz yüze görüşme için nadir bir fırsat sunsa da, oraya gidiş hiç de kolay değil. Şimdilik resmi bir uçuş planı açıklanmadı ancak Türk-Sırp koridoru, Rusya Devlet Başkanı'nın Macaristan'a ulaşması için en pratik yol gibi görünüyor" denildi.

Putin'in Budapeşte'ye gidecek uçağının, AB hava sahasını atlayarak Türkiye ve Güney Balkanlar üzerinden güney rotasını izlemesi beklendiğini yazan haberde "Yayınlanan raporda, Türk ve Rus savaş uçaklarının, Putin'in uçağına, insansız hava aracı veya füze saldırılarını önlemek amacıyla tüm güzergah boyunca eşlik edeceği belirtildi" ifadeleri yer aldı.