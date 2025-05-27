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Ekonomi

Trump'tan Bitcoin hamlesi! 2,5 milyar dolar toplayacaklar

Kripto paralara yönelik desteğini her geçen gün artıran ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya şirketi, Bitcoin hazinesi oluşturmak üzere yaklaşık 2,5 milyar dolar toplayacağını bildirdi.

AA27 Mayıs 2025 Salı 18:37 - Güncelleme:
Trump'tan Bitcoin hamlesi! 2,5 milyar dolar toplayacaklar
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Sosyal medya platformu Truth Social, yayın platformu Truth+ ve FinTech markası Truth.Fi'nin çatı şirketi "Trump Media and Technology Group" konuya dair açıklama yaptı.

Açıklamada, yaklaşık 50 kurumsal yatırımcıyla abonelik anlaşmaları imzalandığı belirtilerek, bu anlaşmalar kapsamında şirketin yaklaşık 1,5 milyar dolarlık hisse senedi ve 1 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil satarak yaklaşık 2,5 milyar dolarlık fon elde edeceği kaydedildi.

Şirketin elde ettiği geliri bir Bitcoin hazinesi oluşturmak için kullanmayı planladığı aktarılan açıklamada, bu hamlenin halka açık şirketler arasında en büyük Bitcoin hazinesi anlaşmalarından biri olduğu vurgulandı.

"TRUMP MEDİA, KRİPTO PARA BİRİMİNİ VARLIKLARIMIZIN ÖNEMLİ BİR PARÇASI OLARAK TUTACAK"

Açıklamada, 29 Mayıs'ta tamamlanması beklenen bu sermeye arzının, Bitcoin'i şirketin bilançosuna mevcut nakit ve nakit benzerleri ile ilk çeyrek sonu itibarıyla toplam 759 milyon dolar olan kısa vadeli yatırımların yanına yerleştireceği belirtildi.

Trump Media Üst Yöneticisi (CEO) Devin Nunes, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bitcoin'i finansal özgürlüğün zirve aracı olarak görüyoruz ve şimdi Trump Media, kripto para birimini varlıklarımızın önemli bir parçası olarak tutacak." ifadelerini kullandı.

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