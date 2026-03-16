  • Trump'tan Fed mesajı: Özel bir toplantı yapılmalı
Ekonomi

Trump'tan Fed mesajı: Özel bir toplantı yapılmalı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını 'hemen' düşürmek için 'özel bir toplantı' düzenlemesi gerektiğini ifade etti.

16 Mart 2026 Pazartesi 20:51
Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik "faiz indirimleri konusunda geç kaldığı" yönündeki eleştirilerini sürdüren Trump, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini yineledi.

Trump, "Faiz oranlarını hemen düşürmeli. Özel bir toplantı yapmalılar. Faiz oranlarını indirmek için bundan daha iyi ne zaman olabilir ki üçüncü sınıf öğrencisi bile bunu bilir." dedi.

Fed, 27-28 Ocak'ta düzenlenen son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmuştu.

Bankanın bir sonraki FOMC toplantısı 17-18 Mart'ta yapılacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: Filistinli çocuklardan içleri ısıtan teşekkür

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
