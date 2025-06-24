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Ekonomi

Trump'tan Powell'a ağır sözler: Çok aptal ve inatçı

ABD'de faiz gerilimi yeniden alevlendi. Donald Trump, Fed Başkanı Powell'a yönelik sert eleştirilerini yineledi. Kongre'ye çağrıda bulunan Trump, faiz politikalarını hedef aldı.

AA24 Haziran 2025 Salı 10:48 - Güncelleme:
Trump'tan Powell'a ağır sözler: Çok aptal ve inatçı
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Kongre'de yapacağı konuşma öncesinde, ona faiz oranları konusunda yönelttiği eleştirilerini yineleyerek, "Umarım Kongre, bu çok aptal ve inatçı kişinin gerçekten üzerine gider." ifadesini kullandı.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Powell'ın bugün ABD Kongresinde yapacağı konuşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Powell'ın Kongre'de "faiz oranlarını indirmeyi neden reddettiği" konusundaki açıklamasını bekleyen Trump, "Avrupa'da 10 kez indirim yapıldı, bizdeyse sıfır. Enflasyon yok, ekonomi gayet iyi." değerlendirmelerini yineledi.

Faiz oranının en az 2 ila 3 puan düşük olması gerektiğini belirten Trump, ABD'nin bu şekilde yılda 800 milyar dolar tasarruf etmiş olacağını savundu.

Trump, "Umarım Kongre, bu çok aptal ve inatçı kişinin gerçekten üzerine gider." ifadesini kullandı.

Powell için sıklıkla kullandığı "çok geç" lakabını tekrarlayan Trump, ABD'nin "uzun yıllar boyunca onun yetersizliğinin bedelini ödeyeceğini" öne sürdü.

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