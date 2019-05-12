TSE 9 firmanın sözleşmesini feshetti

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bir firmanın kendi isteğiyle, 4 firmanın yıllık vize yaptırmadığından, 3 firmanın olumsuz ara kontrolü, 1 firmanın da talimata aykırılık nedeniyle hizmet yeterlilik belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri TSE tarafından iptal edildi.

Söz konusu firmalar, "hizmet yeterlilik belgeli" faaliyet gösteremeyecek, aksine davranış durumunda haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma başlatılacak.