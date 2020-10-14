AA 14 Ekim 2020 Çarşamba 16:50 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 17:04

14 Ekim Dünya Standartlar Günü kapsamında düzenlenen ve standardizasyon konusunda güncel gelişmelerin değerlendirildiği seminere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin ve Hisarcıklıoğlu da video konferans yöntemiyle katıldı.

Hisarcıklıoğlu, konuşmasında, Dünya Standardlar Günü'nün bu yıl "Dünyayı Standartlarla Korumak" temasıyla kutlandığını bildirdi.

TSE'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde, en çok kullanılan ürünlerin standardını hazırladığını, normalleşme sürecinde, güvenli üretim, ticaret, hizmet, turizm ve eğitim imkanlarının sağlanması konusunda hemen gerekli adımları attığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Üretimin, ticaretin dönüştüğü bu dönemde dünyadaki standartların belirlenmesinde daha aktif görev almalıyız. Ülkemizdeki üretim kapasitesini yeni standartlara göre dizayn etmeliyiz. 'Ben kafama göre üreteyim, ne olacak?' dersen, ürettiğin elinde kalır. Çok açık söylüyorum, standartları göz ardı ederek yapılan her üretim, kaynağını, birikimini boşa harcamaktır." diye konuştu.

- "STANDARTLAR MİLLİ TAKIMI'NI OLUŞTURACAĞIZ"

Hisarcıklıoğlu, TSE'nin standardizasyon güncelleme ve standart oluşturma süreçleri için iş dünyasının aktif katılımını sağladıklarını, görüşlerini topladıklarını ve bu verileri enstitüye ilettiklerini söyledi.



Özel sektördeki mühendislerin ve teknik kişilerin standardizasyon sürecinde daha çok yer almalarını sağlamak amacıyla bir çağrıya çıktıklarına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"1000'e yakın gönüllü, standardizasyon süreçlerinde yer almak istedi. Önümüzdeki süreçte ilk olarak bir eğitim vereceğiz, sonrasında mühendislerin ve teknik kişilerin 'ayna komite' eşleştirmelerini yapacağız. Yine yetkin kişilerin Türkiye adına yurt dışındaki teknik komitelerde yer almasını sağlayacağız. Böylelikle TOBB ve TSE olarak 'Standartlar Milli Takımı'nı oluşturmuş olacağız."



Hisarcıklıoğlu, bu teknik komitelere katılımla olası standart değişikliklerine karşı önceden hazırlıklı olunacağını veya değişikliklere şerh koyarak üretime yönelik tehditlerin bertaraf edileceğini bildirdi.



Bu komitelerin tecrübe ve teknoloji paylaşım platformu haline geleceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Eğer dünyaya daha çok mal satmak istiyorsak mutlaka bu komitelerde yabancılarla beraber çalışmak durumundayız. Kuralı koyan, oyunun da şeklini belirliyor. Sizlerin vasıtasıyla kural koymak için katkıda bulunmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

- AVRUPA'DA STANDARTLARIN BELİRLENMESİNDE TSE'NİN ROLÜ

TSE Başkanı Şahin de Kovid-19'un dünyada sosyal ve ekonomik zorluklara sebep olduğuna dikkati çekerek, "Salgınla mücadele kapsamında, TSE olarak, hükümetimizin aldığı kararlar doğrultusunda, diğer kurum ve kuruluşlarla uyum içinde, paydaşlarımıza kesintisiz hizmet vermeye devam ediyoruz." dedi.

Dünya Standartlar Günü'nde, hızlı nüfus artışı ve kentleşmenin, sınırlı kaynakların etkin kullanımını desteklemesini sağlamak amacıyla 'Dünyayı Standartlarla Korumak' temasına odaklanıldığına işaret eden Şahin, standartların hayatın her alanında yer aldığını ve küresel ekonomide önemli bir role sahip olduğunu dile getirdi.

Şahin, yaşanılan zorlu süreçte, standartların ticaretin temelinde yer aldığının gözlemlendiğini belirterek, şöyle konuştu: "Enstitümüz, uluslararası ve Avrupa standardizasyon kuruluşlarının tam üyesi olarak ilgili paydaşların bu kuruluşlardaki çalışmalarda yer almasında aracılık yapıyor. Avrupa standartlarına yön verilmesinde Avrupa'da en büyük oy gücüne sahip ilk 5 ülke arasında yer alıyoruz."

Şahin, sanayinin her alanında dijital dönüşümün yaşandığı bu dönemde standart hazırlama sürecinin hızlanması, hazırlanan içeriğin kalitesinin artırılması, tüm paydaşlarla iş birliğinin güçlenmesi amacıyla bu sürecin teknolojik yeniliklerle erişilebilir ve kolay hale getirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

- "STANDART HAZIRLAMA SÜREÇLERİNE İŞ DÜNYAMIZIN KATILMASI İHTİYAÇ"

TSE tarafından koordine edilen standardizasyon çalışmalarında, tüm paydaşların katılımını kolaylaştırmayı amaçladıklarını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Standardizasyon bilişim altyapımızın geliştirilmesi üzerine Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında yürütülen 'Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi' çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda uluslararası standardizasyon kuruluşlarından gönderilen binlerce e-postayla manuel yürütülmeye çalışılan standart tasarılarının takibi, dağıtımı, bu tasarılara verilen ülke görüşlerinin belirlenmesi, oylanması, raporlanması ve diğer süreçlerin elektronik ortamda otomatik veri aktarımıyla yapılabilmesi hedefleniyor. İlgili paydaşların cep telefonu, tablet gibi cihazlarını kullanarak kolaylıkla erişebilmeleri için bilişim altyapımızı geliştirme gayretindeyiz. Ülkemiz sanayicisinin, küresel pazarda öncü olabilmesi için uluslararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşlarında etkin olarak yer alması, standart hazırlama süreçlerine iş dünyamızın katılması ihtiyaçtır."