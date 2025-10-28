Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bugün zırhlı araçlar üretim tesisimizin açılışı ve Altay tankının silahlı kuvvetlerimize teslim töreni vesilesiyle bir aradayız. Ancak buna geçmeden önce dün gece meydana gelen deprem dolayısıyla Balıkesirli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah'a şükür ki can kaybı yaşanmadı. İçişleri Bakanımız ekibiyle birlikte süratle bölgeye intikal etti.

Türk Savunma Sanayisi adına büyük bir heyecanı ve gururu hep birlikte yaşıyoruz. Mühendis ve teknisyenlerimize duyduğumuz güvenin boşa olmadığını gerek bu tesis gerekse Altay tankı ile bir kez daha görüyoruz. Sektördeki tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Geçen sene 23 Ekim tarihinde TUSAŞ tesislerine yönelik kalleş saldırıda şehit olan vatan evlatlarını rahmetle ve minnetle yad ediyorum.

Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Yeni tesis açılışlarımızı yapıyoruz, yerli ve milli araçlarımızı bünyemize katıyoruz.

Çelik Kubbe'yi bundan iki ay önce bünyemize kazandırmıştık. Bugün de Ankara tank ve zırhlı araçlar tesisimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. 840 bin metrekarelik alana yayılan bu devasa tesiste 1500'ü aşkın nitelikli personelimiz görev yapacak.

Kapsamlı bir teknoloji üssü daha savunma ekosistemimize entegre olacak.

Her ay 8 adet Altay tankı ile 10 adet Altuğ imal edilecek.

Diğer savunma ürünlerimizde olduğu gibi Altay tanklarında da özellikle kritik malzemelerde kimseye bağlı olmamaktır.

Hedeflerimize giden yollarda önümüze çıkartılan engeller bizi sadece yavaşlatır ancak menzile varmamıza asla mani olamaz. Ya bir yol bulur, ya bir yol açar, önünde sonunda hedeflediğimiz yere ulaşırız.

Gümrük vergilerinin teknolojik kırılmaları tetiklediği hassas bir dönemin içindeyiz. Şunu bir defa çok net görebiliyoruz. Yeni bir jeopolitik denklem kurulmakta. Uluslararası sistem yalnızca kabuk değil mecra da değiştirmektedir.

Ciddi kırılmalar yaşanmaktadır. Ne uluslararası kurumlar ne de beynelmilel hukuk insanlara yeterli güvenceyi verebiliyor.

Hakkınızı korumak için güçlü olmanız gereken bir dünyada yaşamamız gerekiyor.

Günümüzde onurlu bir şekilde yaşamak istiyorsanız her alanda güçlü ve caydırıcı olmak mecburiyetindesiniz. Dışa bağımlılığı azaltmak, ekonominizi güçlendirmek, kendi göbeğini kendiniz kesmek zorundasınız. Aksi taktirde kurtlar sofrasına dönüşen bu düzende kimse kimsenin gözünün yaşına bakmaz.

İlk günden itibaren tedbirlerimizi aldık, dersimize çok iyi çalıştık. 23 yılda savunma sanayi ve diplomatik olarak attığımız adımlarla Türkiye'yi göz ardı edilemez bir ülke haline getirdik.

Adil bir dünya için diplomatik, askeri, siyasi ve ticari tüm imkanlarımızı seferber ettik. Dostlarımızın yardımına koştuk. Türkiye'ye nerede ihtiyaç duyulduysa elimizden geleni yapmaya gayret ettik. Bununla birlikte kendi teknolojimizi de kendimiz üretmeye başladık. Son yıllarda büyük bir ivme yakaladık.

Ülkemizde bir toplu iğne üretebiliyor muyduk? Hayır... Ama şu anda hamdolsun silahlarını üreten bir Türkiye var.