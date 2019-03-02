TTK 2019 kura çekimi açıklandı mı? TKK kura listesi ve işçi alımı ne zaman? Tıkla-öğren

TTK 2019 kura çekimi açıklandı mı? TKK kura lisesi ve işçi alımı ne zaman? Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından 2019 yılı için Zonguldak’ta 700, Bartın’da 200 ve Karabük’te 100 alımı için yapılan başvuruların sonuçları araştırılıyor. Peki, TKK 2019 sonuç listesi ne zaman yayınlanacak?

TTK 2019 KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekimi 02-03 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Zonguldak'ta yapılacak 700 kişilik personel alımı için kura çekilişi 02-03 Mart tarihlerinde saat 10.00'da başlayacak. Kura çekilişi Zonguldak Site (Bahçelievler) Spor salonunda gerçekleşecek.

Bartın'da yapılacak 200 kişilik personel alımı için kura çekilişi 02-03 Mart tarihlerinde saat 10.00'da başlayacak. Kura çekilişi Bartın Kültür Merkezinde gerçekleşecek.

Karabük'te yapılacak 100 kişilik personel alımı için kura çekilişi 02-03 Mart tarihlerinde saat 10.00'da başlayacak. Kura çekilişi Karabük Nikah salonunda gerçekleşecek.

Kura sonuçları, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun resmi internet adresi üzerinden yayınlanacak. Kura sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

KURA ÇEKİMİ NERELERDE YAPILIYOR?

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinin yeraltı işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde “Pano-ayak üretim işçiliği” sanatında çalıştırılmak üzere, Noter tarafından yapılacak olan kura çekimi sonucunda işe girmeye hak kazanacak olan ASIL ve YEDEK adayları tespit etmek amacıyla ;

Zonguldak 700 işçi alımı için; 02 - 03 Mart 2019 tarihlerinde saat 10.00’da kamuoyuna ve basına açık olarak Zonguldak Site (Bahçelievler) Spor salonunda Zonguldak 1. Noteri tarafından yapılacak.

Bartın 200 işçi alımı için; 02 - 03 Mart 2019 tarihlerinde saat 10.00’da kamuoyuna ve basına açık olarak Bartın Kültür Merkezi salonunda Bartın 3. Noteri tarafından yapılacak.



Karabük 100 işçi alımı için; 02 - 03 Mart 2019 tarihlerinde saat 10.00’da kamuoyuna ve basına açık olarak Karabük Nikah salonunda Karabük 4. Noteri tarafından yapılacak.



Kura çekimi sonucunda ASIL olarak belirlenen adaylar; Kurumumuzca sevk edilecekleri hastaneler tarafından TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları “Yeraltında pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır” kararlı İlk İşe Giriş Sağlık Raporlarını almalarına müteakip işe başlatılacak olup, “çalışır” kararı alamayan adayların yerine ise YEDEK adaylar sıra ile çağrılarak hastaneye sevk edileceklerdir.

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asıl olarak belirlenen adaylar için Türkiye Taşkömürü Kurumu bir açıklama yaptı. İşte o açıklamda;

"Kura çekimi sonucunda ASIL olarak belirlenen adaylar; Kurumumuzca sevk edilecekleri hastaneler tarafından TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları "Yeraltında pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır" kararlı İlk İşe Giriş Sağlık Raporlarını almalarına müteakip işe başlatılacak olup, "çalışır" kararı alamayan adayların yerine ise YEDEK adaylar sıra ile çağrılarak hastaneye sevk edileceklerdir."