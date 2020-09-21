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Ekonomi

TÜBİTAK 29 personel alımı yapacak

TÜBİTAK'a personel alımı yapılacak. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre toplamda 29 personel alınacak.

AA21 Eylül 2020 Pazartesi 09:54 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 09:54
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TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Kamu Sertifikasyon Merkezi (KAMU-SM), Teknoloji Transferi ve Sanayileşme Başkan Yardımcılığı ile Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı Malzeme Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere toplam 29 personel alımı yapacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK BİLGEM'e alınacak personelden 24'ü KAMU-SM'de, 3'ü Teknoloji Transferi ve Sanayileşme Başkan Yardımcılığında istihdam edilecek. 2 personel de MAM Malzeme Enstitüsü bünyesinde görevlendirilecek.

Personel alımı için gerekli koşullar ve süreçler, kurumun "www.tubitak.gov.tr" internet adresinde yer alacak. Ayrıca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından bilgi edinilebilecek.

İş başvuruları, 12 Ekim'e kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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