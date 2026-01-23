İSTANBUL 13°C / 8°C
Ekonomi

TÜBİTAK bursları yükseltildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından araştırmacı ve öğrencilere sunulan burs miktarlarının artırıldığını bildirdi.

AA23 Ocak 2026 Cuma 12:42 - Güncelleme:
TÜBİTAK bursları yükseltildi
Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda burslara ilişkin bilgi verdi.

TÜBİTAK burs desteklerinde artışa gidildiğini vurgulayan Kacır, burs tutarının lisans öğrencileri için 6 bin lira, yüksek lisans öğrencileri için 22 bin 500 lira ve doktora öğrencileri için 32 bin 500 lira olarak belirlendiğini kaydetti.

Kacır, ayrıca doktora öğrencilerinin 11 bin liraya kadar performans ödemesinden yararlanabileceğini ifade etti.

Doktora sonrası için burs tutarının 43 bin 500 lira olarak belirlendiğine dikkati çeken Kacır, 13 bin 500 liraya kadar performans ödemesi de yapılacağını aktardı.

