İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2021 Salı / 15 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2669
  • EURO
    9,9844
  • ALTIN
    473.449
  • BIST100
    1389.56
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • TÜBİTAK MAM'a bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsüne 7 Ar-Ge personeli alınacak
Ekonomi

TÜBİTAK MAM'a bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsüne 7 Ar-Ge personeli alınacak

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 7 Ar-Ge personeli istihdam edilecek.

AA27 Nisan 2021 Salı 08:59 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 08:59
ABONE OL

TÜBİTAK'ın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TÜBİTAK MAM'a bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde görev yapacak Ar-Ge personelinden 6'sı araştırmacı ve 1'i teknisyen olarak işe alınacak.

Araştırmacı Ar-Ge personeli ilanına başvuracak adayların, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya Mühendisliği veya Kimya lisans bölümlerinden mezun olması gerekiyor. Teknisyen olarak istihdam edilecek Ar-Ge personeli adaylarında ise Kimya veya Kimya Teknolojisi ön lisans bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor.

Son başvuru tarihi 18 Mayıs olarak belirlenen ilan için müracaatlar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçlere kurumun internet sayfası (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından erişilebilecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.