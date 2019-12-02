12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7554
  • 6,344
  • 271.109
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

TÜBİTAK'a 10 engelli personel alınacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığınca 10 engelli personel istihdam edilecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere önlisans mezunu, engelli, 3 memur, 1 yönetici asistanı, 6 teknisyen ve tekniker alınacak.

Ankara ve Kocaeli'de görev yapacak personel için son başvuru tarihi 6 Aralık olarak belirlendi.

İş başvuruları Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr) gerçekleştiriliyor.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Meksikalı çiftin Müslüman olmasına vesile oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Geri sayım başladı: Fiyat oyunu bitiyor

Geri sayım başladı: Fiyat oyunu bitiyor

Dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Cibuti’yi selden koruyacak barajı Türkiye inşa etti

Cibuti’yi selden koruyacak barajı Türkiye inşa etti

Dünyada bir ilk! Trafikte kullanılacak

Dünyada bir ilk! Trafikte kullanılacak

Viyana’daki cinayette yeni iddia

Viyana’daki cinayette yeni iddia

İşte Gorbaçov’un 90’larda pizza reklamına çıkmasının nedeni

İşte Gorbaçov’un 90’larda pizza reklamına çıkmasının nedeni

Şiddeti eşi affetti yargı affetmedi

Şiddeti eşi affetti yargı affetmedi

Batık şehirde ‘amfora’  mezarlar görüntülendi 

Batık şehirde ‘amfora’  mezarlar görüntülendi 
 

POPÜLER HABERLER

Türk yolculara skandal muamele!

Türk yolculara skandal muamele!

1976'dan beri unvanını koruyor! İşte dünyanın en hızlı uçağının sırrı

1976'dan beri unvanını koruyor! İşte dünyanın en hızlı uçağının sırrı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA