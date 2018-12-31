Tüik 2018 aralık ayı enflasyonu son dakika TÜİK TEFE TÜFE zam oranı hesaplama memur emekli maaşı enflasyon zam farkı yüzde kaç

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ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI TEFE TÜFE ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon verileri henüz açıklanmadı. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamları açıklanır açıklanmaz haberimizdeki yerini alacaktır.





MERKEZ BANKASI BEKLENTİ ANKETİ - ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI



Merkez Bankası beklenti anketi sonuçları da Aralık ayı enflasyon rakamları açısından önemli bir yol gösteren olarak kabul ediliyor.



Açıklanan rakamlara göre hem enflasyon oranında hem de döviz kurlarında düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. Yıl sonu enflasyon tahmini olarak % 21,28 rakamı açıklandı. Piyasaların yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 5 lira 64 kuruştan 5 lira 44 kuruş seviyesine geri çekildi.



Anket verilerine göre ise enflasyon beklentisi içinde de aşağı yönlü bir değişim yaşandı. Açıklanan bir önceki ankette % 24,45 olarak tahmin edilen yıl sonu enflasyonu geri çekilerek % 21,28 olarak revize edildi. Aralık ayı enflasyon tahmini ise yüzde 0,77 seviyesinden yüzde 0,45 seviyesine çekildi.



EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI TÜİK ZAM ORANLARI AÇIKLANDI



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Kasım ayında enflasyon yüze 1.44 düştü. Yıllık enflasyon ise yüzde 21.62 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Kasım ayında enflasyon yüze 1.44 düştü. Yıllık enflasyon ise yüzde 21.62 oldu.



EN YÜKSEK ARTIŞ AYAKKABI VE GİYİMDE



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta %0,57, konutta %0,47, lokanta ve otellerde %0,41 ve alkollü içecekler ve tütünde %0,17 artış gerçekleşti.





EN YÜKSEK DÜŞÜŞ ULAŞTIRMADA



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında %2,85, eğlence ve kültürde %2,08, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,96 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,74 düşüş gerçekleşti.





BU YIL EN FAZLA EV EŞYASINDA FİYATLAR ARTTI



TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %27,87, gıda ve alkolsüz içecekler %25,66, konut %24,76 ve eğlence ve kültür %21,18 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.







BU ÜÇ İLDE EN YÜKSEK ARTTI



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %23,59 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %25,06 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %17,50 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.



Kasım 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 38 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 261 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 108 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

MEMUR EMEKLİ ENFLASYON ZAM FARKI

Memur maaş zammı ve emekli zammı son dönemde milyonlarca vatandaş tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 2019 yılına kısa bir süre, yüksek seviyelerden seyreden enflasyon rakamlarında düşün yaşanmazsa yaşanmazsa yılbaşında memur ve memur emeklileri Ocak-Temmuz için yüzde 4'lük zamma ek olarak yüzde 12.5 enflasyon farkı alması gündeme gelecek. Ayrıca, Ocak işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin zammı ise yüzde 16 olacak. En düşük memur maaşı 3.309 TL'ye çıkacak.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2018



En düşük işçi emeklisi maaşı (2000 sonrası) – 939 TL

En düşük işçi emeklisi (2000 öncesi) – 1.569 TL

En düşük esnaf (Bağ-Kur) emeklisi maaşı – 1.444 TL

En düşük (Bağ-Kur) tarım emeklisi maaşı – 989 TL

En düşük memur emekli maaşı – 1.978 TL



EMEKLİ MEMUR ZAMMI NE KADAR?



Emekli ve memura yapılacak zammın belirlenmesi için Aralık ayı enflasyonun açıklanması bekleniyor. Buna göre 3 Ocak'ta beklenen sorunun cevabı da gelmiş olacak.



Kasım ve Aralık ayı enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da azalacak. 2019 Yılı Programı'ndaki enflasyon tahminine göre, Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 olacak.

3 Ocak Tarihinde Kesin Oran Belli Olacak





Yaklaşık 3 milyon memurun 2019’un ilk 6 ayı için alacağı maaşlar belli olmaya başladı. 5 aylık enflasyonun yüzde 10.64 çıkmasının ardından evli veya bekar memurun maaşları da gün yüzüne çıktı.



2019 yılına sayılı günler kala memurlar ne kadar maaş alacaklarını araştırıyor. Son enflasyon verilerine göre yaklaşık 3 milyon memurun alacakları maaş da belli olmaya başladı. Ocak ayında üç ayrı artışa kavuşacak olan memur maaşları, önce toplu sözleşme zammıyla artacak. Sonrasında 6 aylık enflasyon da maaş artışına eklenecek, aile yardımı da yükselecek.



2019 OCAK AYI ZAMLI MEMUR MAAŞLARI



TÜİK’in son enflasyon verilerine göre 2019 yılında hangi memur kaç lira maaş alacak? İşte detaylar...



Mevcut Maaş Zamlı Maaş



- İmam: 3207 TL 3548 TL



- Memur: 3387 TL 3764 TL



- Teknisyen: 3527 TL 3920 TL



- Hemşire: 4124 TL 4583 TL



- Müezzin: 2923 TL 3234 TL



- Öğretmen: 4247 TL 4720 TL



- Vaiz: 4415 TL 4907 TL



- Polis: 4823 TL 5360 TL



- Araştırma Gör: 5347 TL 5943 TL



- Avukat: 5377 TL 5976 TL



- Şube Müdürü: 5519 TL 6134 TL



- Mühendis: 5634 TL 6262 TL



- Uzm. Doktor: 6568 TL 7300 TL



- Profesör: 9089 TL 10.102 TL



- Kaymakam: 9651 TL 10.726 TL



- Müsteşar: 11.978 TL 13.312 TL



- Memur emeklisine yüzde 11.15 zam



MAAŞLAR TOPLU SÖZLEŞMEYE GÖRE BELİRLENİYOR



Memurların maaş zamları her 6 ayda bir toplu sözleşmede belirlenen oranda artırılıyor. Temmuz ayında yüzde 3.5 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alan memurlar Ocak ayında yine toplu sözleşmede belirlenen enflasyon farkı olmadan yüzde 4 oranında zam alacak. Önümüzdeki dönemde uygulanacak yeni zam oranları ise 2019 yılında toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenecek.



FARK KESİNLEŞTİ



Maaş zammına ilaveten memurlar için bu dönemde enflasyon farkı da kesinleşmiş oldu.



Memurların Ocak'ta fark alması için 2018'in ikinci yarısında enflasyonun Temmuz'da alınan yüzde 3.5'lik zammı aşması gerekiyordu.



5 aylık enflasyon yüzde 10.64 olarak açıklandı. Böylece memurlara şimdiden yüzde 7.14 oranında enflasyon farkı verilmesi kesinleşti. Toplam zam oranı ise yüzde 11.14'e ulaşmış oldu. Aralık enflasyonunun 3 Ocak'ta açıklanmasıyla birlikte bu rakam kesinleşecek. Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa zam enflasyon farkı ile birlikte yüzde 11.14 olacak.



ÇOCUK PARASI DA ARTIYOR!



Yüzde 4'lük toplu sözleşme zammı ve yüzde 7.14'lük enflasyon farkı ile birlikte yüzde 11.14'e ulaşan zammın ardından memurlara verilen aile yardımlarında da artışlar meydana gelecek. 5 aylık enflasyon verisiyle yaptığımız hesaplamalara göre şu anda çalışmayan eş için ödenen aile yardımı 251.68 liradan Ocak ayında 279.72 liraya çıkacak.



Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 58.98 liradan 65.55 liraya, 6 yaş üstü için 29.49 liradan 32.77 liraya yükselecek. Böylece 0-6 yaş aralığında 2 çocuğu olan ve eşi çalışmayan bir memura şu anda ayda 369.63 lira ödenirken bu rakam Ocak ayı ile birlikte 410.82 liraya kadar yükselecek. Aralık enflasyonuna göre bu rakamın daha da artması söz konusu olabilecek.



MEMURUN YILLIK KAYBI 559 LİRA



En düşük memur ekim ayında yüzde 8.24 oranında enflasyon farkı alacakken kasım ayında enflasyon eksiye geçince enflasyon farkı yüzde 6.6'ya geriledi. Bu memurun enflasyon farkındaki azalış nedeniyle uğradığı aylık kayıp 46.5 lira, yıllık kayıp ise 559 lira.



Aylara Göre Enflasyon Rakamları 2018 (İlk 11 Aylık Enflasyon Oranları)



Ocak 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 1,02 Yıllık % 10,35



Ocak 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 0,99 Yıllık % 12,14



Şubat 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 0,73 Yıllık % 10,26



Şubat 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 2,68 Yıllık % 13,71



Mart 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 0,99 Yıllık % 10,23



Mart 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 1,54 Yıllık % 14,28



Nisan 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 1,87 Yıllık % 10,85



Nisan 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 2,60 Yıllık % 16,37



Mayıs 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 1,62 Yıllık % 12,15



Mayıs 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 3,79 Yıllık % 20,16



Haziran 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 2,61 Yıllık % 15,39



Haziran 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 3,03 Yıllık % 23,71



Temmuz 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 0,55 Yıllık % 15,85



Temmuz 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 1,77 Yıllık % 25



Ağustos 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 2,30 Yıllık % 17,90



Ağustos 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 6,60 Yıllık % 32,13



Eylül 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 6,30 Yıllık % 24,52



Eylül 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 10,88 Yıllık % 46,15



Ekim 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık 2,67 Yıllık 25,24



Ekim 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık 0,91 Yıllık 45,01



Kasım 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık 1,44 Yıllık 21,62



Kasım 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık 2,53 Yıllık 38,54

TÜİK NEDİR?



Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temel görevi, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda, veri ve bilgilerin, derlenmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını ve dağıtımını yapmaktır.



TÜİK bireylerden, hanelerden, işyerlerinden araştırmalar ve sayımlar yoluyla veri toplar. Topladığı verileri analiz eder ve istatistiki bilgi haline dönüştürür. Bu istatistiki bilgiler, toplumun her kesiminde karar alma aşamalarında güvenilir yol göstericilerdir.



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Resmi İstatistik Programı; verilerin hangi tanım, yöntem, kapsam ve sınıflama kullanılarak hangi kurum tarafından, hangi sıklıkta derleneceği ve yayınlanacağı ile ilgili bilgileri kapsamaktadır.



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