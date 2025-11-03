İSTANBUL 20°C / 14°C
Ekonomi

TÜİK açıkladı: Ekim ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Tüketici fiyatları bazında ekimde en yüksek fiyat artışı yüzde 15,18 ile erkek giyimde gerçekleşirken en çok ucuzlayan ürün yüzde 8,74 ile evcil hayvanlar ile ilgili ürünler olarak belirlendi.

AA3 Kasım 2025 Pazartesi 11:01
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, erkek giyimdeki fiyat artışını 13,91 ile kadın giyim ve 13,83 ile çocuk giyim izledi.

Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 13,77 ile taze sebzeler (patates hariç), yüzde 11,4 ile toz kakao, yüzde 10,51 ile kadın ayakkabısı ve yüzde 9,52 ile çocuk ve bebek ayakkabısı yer aldı.

EN ÇOK EVCİL HAYVANLAR İLE İLGİLİ ÜRÜNLER UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 8,74 ile evcil hayvanlar ile ilgili ürünlerde gerçekleşti. Bunu yüzde 7,62 ile kara yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 7,27 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı, yüzde 4,61 ile dondurma, yüzde 4,01 ile çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul vb.) takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ekimde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Erkek giyim15,18
Kadın giyim13,91
Çocuk giyim13,83
Taze sebzeler (patates hariç)13,77
Toz kakao11,4
Kadın ayakkabısı10,51
Çocuk ve bebek ayakkabısı9,52
Taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı8,7
Makarna çeşitleri7,83
Pirinç6,93

Ekimde fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler-8,74
Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı-7,62
Hava yolu ile yolcu taşımacılığı-7,27
Dondurma-4,61
Çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul vb.)-4,01
Otel, pansyion vb. yerlerde konaklama hizmetleri-2,79
Patates-1,85
Sağlık sigortası-1,71
Kişisel ulaştırma araçları ile ilgili diğer hizmetler (köprü ve otoban geçiş ücretleri dahil)-1,28
Taze meyveler-1,19

