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Ekonomi

TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi 96,7 oldu

Ekonomik güven endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,05 artışla 96,7 oldu.

AA28 Mayıs 2025 Çarşamba 10:51 - Güncelleme:
TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi 96,7 oldu
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Ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,05 artışla 96,7 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks nisanda 96,6 iken, mayısta yüzde 0,05 artarak 96,7 oldu. Tüketici güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,1 artışla 84,8'e yükseldi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 2,2 azalarak 98,6 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,9 artışla 110,5 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,6 artarak 111,2, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,9 artışla 88,4 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

  • ekonomik güven
  • endeks artışı
  • mayıs

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