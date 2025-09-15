İSTANBUL 26°C / 18°C
  TÜİK açıkladı! İnşaat üretimi yıllık yüzde 24,1 arttı
Ekonomi

TÜİK açıkladı! İnşaat üretimi yıllık yüzde 24,1 arttı

İnşaat üretim endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 24,1 artış gösterdi.

15 Eylül 2025 Pazartesi 10:20
TÜİK açıkladı! İnşaat üretimi yıllık yüzde 24,1 arttı
ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks temmuzda yıllık bazda yüzde 24,1 artış kaydetti.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeksin, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 26,2, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 16,4 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 22,6 yükseldiği görüldü.

İnşaat üretim endeksi temmuzda aylık bazda, yüzde 1,9 arttı.

Endeks, temmuzda bina inşaatı sektöründe bir önceki aya göre yüzde 2,6, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 0,3, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 0,2 artış gösterdi.

  • inşaat endeksi
  • üretim artışı
  • yıllık artış

