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Ekonomi

TÜİK son verileri açıkladı: Eylül ayında 102 bin konut satıldı

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de konut satış sayısı Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 oldu.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 10:19 - Güncelleme:
TÜİK son verileri açıkladı: Eylül ayında 102 bin konut satıldı
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Türkiye genelinde konut satış sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,5 gerileyerek 102 bin 656'ya düştü.

Konut satışları ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 azalışla 900 bin 74 olarak gerçekleşti.

Eylülde konut satışlarında İstanbul 15 bin 247 satış ve yüzde 14,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 48 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 476 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller 47 konut ile Ardahan, 55 konut ile Hakkari ve 77 konut ile Bayburt olarak belirlendi.

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