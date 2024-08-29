İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2024 Perşembe / 24 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0782
  • EURO
    37,8297
  • ALTIN
    2757.64
  • BIST100
    9715.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • TÜİK, Ağustos ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı
Ekonomi

TÜİK, Ağustos ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 94,4 iken, Ağustos ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 93,1 değerini aldı.

IHA29 Ağustos 2024 Perşembe 10:09 - Güncelleme:
TÜİK, Ağustos ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı
ABONE OL

Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 94,4 iken, Ağustos ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 93,1 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 94,4 iken, Ağustos ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 93,1 değerini aldı. Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 76,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 98,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,0 oranında azalarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında artarak 107,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 88,0 değerini aldı.

  • ekonomik güven endeksi
  • TÜİK verileri
  • Ağustos ayı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.