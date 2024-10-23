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  • TÜİK ekim ayının verilerini açıkladı! Tüketici güven endeksi yüzde 3 arttı
Ekonomi

TÜİK ekim ayının verilerini açıkladı! Tüketici güven endeksi yüzde 3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yapılan tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi ekim ayında yüzde 3 artarak 80,6 seviyesine yükseldi. Eylül ayında bu değer 78,2 olarak kaydedilmişti.

AA23 Ekim 2024 Çarşamba 10:41 - Güncelleme:
TÜİK ekim ayının verilerini açıkladı! Tüketici güven endeksi yüzde 3 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, eylülde 78,2 iken ekim ayında yüzde 3 artarak 80,6'ya çıktı.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 64,8 iken ekimde yüzde 0,2 azalışla 64,7'ye geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi eylülde 77,4 iken bu ay yüzde 6,1 yükselişle 82,1 oldu.

Eylülde 74,5 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 1,1 artarak bu ay 75,3'e yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise eylülde 96,2 iken ekimde yüzde 4,1 artışla 100,1 olarak hesaplandı.

  • TUİK
  • Türkiye İstatistik Kurumu
  • Tüketici güven endeksi

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