TÜİK enflasyon oranları tablosu TÜİK TEFE TÜFE zam oranı 2019 Ocak ayı emekli memur maaş enflasyon farkı hesaplama

TÜİK enflasyon oranları tablosu yayında! TÜİK aralık ayı enflasyon TEFE TÜFE zam oranı nedir? 2019 Ocak ayı emekli memur maaş artışı enflasyon zam farkı hesaplama nasıl yapılır? sorularına ilişkin araştırmalar sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte emekli maaş zammı enflasyon farkı da kesinleşmiş oldu. Yüzde 4 zam ve 6.73 enflasyon farkı alan memurların aile yardımları da arttı. Memur emeklileri ise zam, fark ve ek ödeme alacak. Geçtiğimiz gün açıklanan enflasyon rakamları emeklilere olduğu kadar memurlara da zam yapılmasını sağlandı. Memurlara bu ay 3 ayrı zam yansıtılacak. Maaşları yüzde 4'lük toplu sözleşme ile artacak olan memurlar, yüzde 6.73 enflasyon farkı da alacak. Memurların ayrıca aile yardımı da yükseldi. Memurlara çalışmayan eş için aylık 251.68 lira ödeniyordu. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 58.98, 6 yaş üstü için 29.49 lira olarak uygulanıyordu. Bu ay bu tutarlar yükseldi. SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 10.20 oldu. Memurların alacağı zam ise 10.70 oldu. Bağ-Kur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 1.699,23 oldu. TÜİK TEFE TÜFE zam oranı emekli memur maaş artışı enflasyon zam farkı hesaplama ile ilgili son dakika haberler ve yeni gelişmeler haberimizde. İşte 2019 yılı emekli memur maaş zamları...

MİLYONLARIN GÖZÜ BU RAKAMLARDAYDI



BEKLENTİ ise, TÜFE'nin Aralık'ta vergi indirimlerinin etkisiyle aylık yüzde 0.23 düşmesi, yıllık enflasyonun yüzde 20.5'e gerilemesi yönündeydi. 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon verisi ile memur ve emeklilerin 2019 yılının ilk 6 aylık zamları belli oldu.

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK açıklamasına göre TÜFE Aralık'ta yüzde 0.40 azaldı, yıllık artış yüzde 20.30 oldu.

Emekli zamları belli oldu! SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 10.20 oldu. Memurların alacağı zam ise 10.70 oldu. Bağ-Kur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 1.699,23 oldu.



2018 YILI Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,40 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,30 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,33 artış gerçekleşti.



TÜİK verisine göre 10.20 oldu. SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 10.20 oldu. Memurların alacağı zam ise 10.70 oldu.



BAĞ-Kur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 1.690 TL oldu. Bağ-Kur emeklisinin maaşı ise bin 189 TL oldu. 2000 yılı öncesi emekli olan maaşı bin 888 TL oldu.

Memurlara bu ay 3 ayrı zam yansıtılacak. Maaşları yüzde 4'lük toplu sözleşme ile artacak olan memurlar, yüzde 6.73 enflasyon farkı da alacak.

Memurların ayrıca aile yardımı da yükseldi. Memurlara çalışmayan eş için aylık 251.68 lira ödeniyordu. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 58.98, 6 yaş üstü için 29.49 lira olarak uygulanıyordu. Bu ay bu tutarlar yükseldi.

Eş yardımı 278.69 liraya çıkarken; çocuk yardımı tutarı da 0-6 yaş için 65.30 liraya, 6 yaş üstü için 32.65 liraya ulaştı. Geçen ay 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura toplam 369.64 lira ödenirken; bu tutar 409.29 liraya yükseldi.

Toplu sözleşmede alınan karar uyarınca, çocuklar için verilen aile yardımı ödeneği, en az 40 engeli olan çocuklar için yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor.



Bu aydan itibaren 0-6 yaş arası çocuk için 88.47 lira yerine 97.95 TL, 6 yaş üstü çocuk için 44.24 lira yerine 48.98 TL ödenecek.







EMEKLİ MEMURA EN AZ 2.379 LİRA



Memurlarla birlikte emekli memurların da maaşlarına çifte zam yapılmış oldu.



En düşük emekli memur maaşı 2.288 lira olacak. Yüzde 4'lük ek ödemeyle birlikte bu rakam 2.379 liraya yükselecek. Memur emeklileri maaşlarını ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor.

3 Ocak tarihinde açıklanan verilere göre;



BAĞ-KUR Esnaf Emeklisi en düşük maaşı: 1690 lira



BAĞ-KUR Tarım emeklisi en düşük maaşı: 1189.71 lira



SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 öncesi) 1888 lira



SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 sonrası) 1125.57 lira



Memur Emeklisi en düşük maaşı: 2379 lira oldu.

MEMUR EMEKLİ AYLIKLARI (Net TL)



2018 Temmuz 2019 Ocak

Müsteşar (1/1) 7.742 8.570

Genel müdür (1/1) 6.844 7.576

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 2.569 2.844

Memur (Lisans - 1/4) 2.569 2.844

Öğretmen (1/4) 2.642 2.924

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 4.485 4.964

Başkomiser (1/4) 2.742 3.035

Polis memuru (8/1) 2.742 3.035

Hemşire (Lisans - 1/4) 2.569 2.844

Mühendis (1/4) 3.222 3.566

Teknisyen (Lise -1/4) 2.222 2.460

Profesör (1/4) 6.492 7.186

Araştırma görevlisi (1/4) 3.222 3.566

Vaiz (1/4) 2.642 2.924

Avukat (1/4) 2.642 2.924

En düşük memur emekli aylığı 2.149 2.379

Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahil olarak hesaplanmıştır.



ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?



2019 yılının zamlı maaşları da belli oldu. Buna göre en düşük memur maaşı 3 bin 468 lira olurken, 9/1 derecesindeki lisans mezunu memur maaşı ise 3 bin 749 lira oldu.

Eski ve yeni memur maaşları (Net TL)



UNVAN VE DERECE 2018 Temmuz 2019 Ocak

Müsteşar (1/4) 11.978 13.258

Genel müdür (1/4) 10.507 11.630

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 5.519 6.109

Memur (Lisans - 9/1) 3.387 3.749

Öğretmen (1/4) 4.247 4.701

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 9.651 10.683

Başkomiser (3/1) 5.516 6.106

Polis memuru (8/1) 4.823 5.339

Uzman doktor (1/4) 6.568 7.270

Hemşire (Lisans - 5/1) 4.124 4.565

Mühendis (1/4) 5.634 6.236

Teknisyen (Lise - 11/1) 3.527 3.904

Profesör (1/4) 9.089 10.061

Araştırma görevlisi (7/1) 5.347 5.919

Vaiz (1/4) 4.415 4.887

Avukat (1/4) 5.377 5.952

En düşük memur maaşı 3.133 3.468

Eşi çalışmayan, iki çocuklu memur için aile yardımı dahil olarak hesaplanmıştır.

EMEKLİ OLUNCA NE KADAR MAAŞ ALIRIM



SGK'nın internet sayfasında bulunan ‘Emekli Maaşı Hesaplama’ robotuyla emeklilik maaşları öncesinden tahmin edilebiliyor. Kişilerin SSK maaş sorgulama işlemleri için uygulama formunu doldurması gerekecektir. TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerin talep edildiği bu formu eksiksiz dolduran vatandaşlar, emeklilikte ne kadar maaş alabileceklerini hesaplayabilirler.



EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIR?



Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.



4A (SGK) ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA



4A emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem “uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/” adresine giderek “TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi” gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Sakın unutmayın, emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.



4B (BAĞ-KUR) EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA



4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.

ENFLASYONA GÖRE EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,78, sağlıkta yüzde 0,62, lokanta ve otellerde yüzde 0,31 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,16 artış gerçekleşti.



GİYİM VE AYAKKABI UCUZLADI



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada yüzde 2,56, eğlence ve kültürde yüzde 0,25, haberleşmede yüzde 0,11 ve konutta yüzde 0,06 düşüş gerçekleşti.

YILLIKTA EN FAZLA ARTIŞ EV EŞYASI GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 28,80, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 25,11, konut yüzde 23,73 ve eğlence ve kültür %20,86 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

EN YÜKSEK ARTIŞ BU İKİ İLDE



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %23,53 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %18,26 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.



Aralık 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 44 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 202 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 161 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



Aylara Göre Enflasyon Rakamları 2018 (İlk 11 Aylık Enflasyon Oranları)



Ocak 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 1,02 Yıllık % 10,35



Ocak 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 0,99 Yıllık % 12,14



Şubat 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 0,73 Yıllık % 10,26



Şubat 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 2,68 Yıllık % 13,71



Mart 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 0,99 Yıllık % 10,23



Mart 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 1,54 Yıllık % 14,28



Nisan 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 1,87 Yıllık % 10,85



Nisan 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 2,60 Yıllık % 16,37



Mayıs 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 1,62 Yıllık % 12,15



Mayıs 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 3,79 Yıllık % 20,16



Haziran 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 2,61 Yıllık % 15,39



Haziran 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 3,03 Yıllık % 23,71



Temmuz 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 0,55 Yıllık % 15,85



Temmuz 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 1,77 Yıllık % 25



Ağustos 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 2,30 Yıllık % 17,90



Ağustos 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 6,60 Yıllık % 32,13



Eylül 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 6,30 Yıllık % 24,52



Eylül 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 10,88 Yıllık % 46,15



Ekim 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık 2,67 Yıllık 25,24



Ekim 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık 0,91 Yıllık 45,01



Kasım 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık 1,44 Yıllık 21,62



Kasım 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık 2,53 Yıllık 38,54

TEFE - TÜFE NEDİR ?



Tefe - Tüfe gayimenkul sektöründe ve Türkiye’de ekonominin temel göstergelerinden sayılan çok önemlidir değerlerdir.



Bu değerler tek tek ele alalım.

TÜFE nedir ?



TÜFE’nin açılımı , ‘ Tüketici Fiyat Endeksi ‘ dir. Tüfe sayesinde enflasyonu ölçebiliriz. Tüfe değerleri Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından hesaplanır. Tüfe , daha önce satın alınmış bir malın - hizmetin , daha sonra ki bir tarihteki fiyatı ile karşılaştırılmasına yarar.



Tüfe’yi hesaplarken önce , Türkiye’nin genelini temsil eden bir örnek kitlenin bir yıl içinde hangi mal ve hizmete ne kadar para harcadığı hesaplanır. Ayrıca her mal ve hizmetin toplam içindeki ağırlıkları belirlenir.



TEFE nedir ?



TEFE’nin açılımı , ‘ Toptan Eşya Fiyat Endeksi ‘ dir. Kulladığımız malların tüm ham maddelerini içine alır. Yani toptan satılan malların fiyat artışlarını gösteren bir endekstir.



TÜFE ve TEFE arasında ne fark vardır ?



Tefe ve Tüfe genellikle birlikte kullanılır ve birbirlerine karşılaştırılırlar. Bu endeksler farklı değerleri gösterir.



Tefe fiyat artışlarının arz yani maliyet cephesini gösterirken Tüfe ise fiyat artışlarının talep yönünü gösterir.



Tefe de Tüfe gibi önceden endekse dahil edilmiş mallardan oluşan belirli bir malın fiyatındaki değişmeleri ölçüyor.



Tefe’yi Tüfe’den ayıran en önemli nokta tüketici fiyat endeksi direk olarak tüketicinin eline geçen malların fiyatını ölçerken, toptan eşya fiyat endeksi ise hammadde ve yarı mamullerin de fiyatını ölçüyor.



Tefe’nin kapsamı Tüfe’ye göre daha geniştir.



Her ay 3’ünde Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE)değerleri ile ülke ekonomisi hakkında değerlendirmeler yapılabiliyor. Ülkemizde oluşan enflasyon ise TÜFE-TEFE ve Yİ-ÜFE değerleri ile belirlenmektedir.

İŞTE 2019 YILI EMEKİ MEMUR MAAŞ ZAMLARI