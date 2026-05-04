TÜİK enflasyon oranlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisanda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 32,43, yurt içi üretici fiyatları yüzde 26,48 yükseldi.

Aylık bazda TÜFE yüzde 4,18, Yİ-ÜFE yüzde 3,17 artış gösterdi.

TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 14,64, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,37 yükseliş kaydetti.

Yİ-ÜFE'de Aralık 2025'e göre yüzde 10,99, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 28,59 artış oldu.

Nisan enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, kira artış oranı da belli oldu. Mayısta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı, yüzde 32,43 olarak belirlendi.

- BEKLENTİLER

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisanda TÜFE'nin yüzde 3,19 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre, yıllık enflasyonun yüzde 31,11 olabileceği hesaplanmıştı.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 40,42, imalatta yüzde 30,36, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,19 ve su temininde yüzde 38,26 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 26,49, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 29,75, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,57, enerjide yüzde 33,15 ve sermaye mallarında yüzde 24,7 yükseliş kaydedildi.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 9,84, imalatta yüzde 3,59 ve su temininde yüzde 2,02 artış olurken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,96 azalış görüldü.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 3,62, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,17, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,48, enerjide yüzde 4,84 ve sermaye mallarında yüzde 1,67 artış kaydedildi.

Sektörler/Alt Gruplar Aylık (Yüzde) Yıllık (Yüzde) Madencilik ve taş ocakçılığı 9,84 40,42 İmalat 3,59 30,36 Elektrik, gaz, buhar -4,96 7,19 Su temini 2,02 38,26

Ana harcama grupları itibarıyla, nisanda bir önceki aya göre en düşük artış yüzde 0,22 ile alkollü içecekler ve tütünde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, en yüksek artışın yaşandığı ana grup ise yüzde 8,94 ile giyim ve ayakkabı oldu.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,7, ulaştırmada yüzde 4,29, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 7,99 artış olarak kayıtlara geçti.

İlgili ana grupların aylık değişime etkileri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,95, ulaştırmada yüzde 0,73, konutta yüzde 0,9 artış şeklinde oldu.

YILLIK DEĞİŞİMLER

Nisanda, geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 9,66 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre, artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 50,6 ile eğitim olarak tespit edildi.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34,55, ulaştırmada yüzde 35,06, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 46,6 artış gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları, gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,72, ulaştırmada 5,66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,3 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan, 19'unda düşüş gerçekleşirken, 8'inde değişim olmadı, 147 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık Yıllık TÜFE 4,18 32,37 Gıda ve alkolsüz içecekler 3,7 34,55 Alkollü içecekler ve tütün 0,22 29,96 Giyim ve ayakkabı 8,94 9,66 Konut 7,99 46,6 Mobilya ve ev eşyası 3,41 21,42 Sağlık 3,38 33,02 Ulaştırma 4,29 35,06 Bilgi ve İletişim 1,05 24,38 Eğlence ve kültür 2,31 28 Eğitim 1,35 50,6 Lokanta ve oteller 3,5 31,54 Sigorta ve finansal hizmetler 1,13 30,29 Çeşitli mal ve hizmetler 2,21 24,96

- ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGELERİ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,42, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,72, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,51 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,01 artış gösterdi.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, nisanda aylık bazda en az yükseliş yüzde 3,42 ile "işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 33,62 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.