TÜİK Kasım ayı enflasyon zam oranları 2018 ne kadar TEFE TÜFE son dakika enflasyon zam farkı memur maaş artışı hesapla

TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK son dakika Kasım ayı enflasyon 2018 oranı ne kadar? Enlasyon kasım 2018 zammı Tüfe Tüfe farkı kaç? TÜİK Enflasyon farkı memur zammı ne kadar? Enflasyon tefe tüfe zammı ne kadar oldu? Tefe tüfe nedir enflasyon zam oranları nasıl hesaplanır? soruların yanıtlarını araştıranlar için detayları bu haberimiz üzerinde derledik. Aralık ayına girdiğimiz ilk haftada heyecanla beklenen kasım ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Enflasyon, kasım ayında yüzde 1,44 gerileyerek, yıllık bazda yüzde 21,62 oldu. TÜFE'de (2003=100) 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,44 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,79, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,63 artış gerçekleşti. TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon eylül ayındaki yüzde 24.52 seviyesinden ekimde yüzde 25.24'e yükselerek 15 yılın zirvesini görmüştü. TÜFE'de (2003=100) 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,44 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,79, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,63 artış gerçekleşti. TÜİK Kasım ayı enflasyon zamı TEFE TÜFE farkı ile ilgili son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

Bakan Albayrak'tan flaş 'enflasyon' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonda düşüşün güçlü şekilde başladığını ve bu eğilimin süreceğini belirterek, "Kasım ayı enflasyon rakamları, eylül ayındaki yüksek enflasyon sonrasında atılan adımların ve Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın başarısını ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından, kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Tüketici Fiyat Endeksi'nin kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,44 düştüğünü anımsatan Albayrak, "Üretici fiyatlarında da yüzde 2,53 düşüş gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise yüzde 24,34'ten yüzde 20,72'ye geriledi. Bu tablo, enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.



Kasım ayı enflasyon rakamlarının, eylüldeki yüksek enflasyon sonrasında atılan adımların ve Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın başarısını ortaya koyduğuna işaret eden Albayrak, dengelenme sürecinin kur ve faizlerden sonra enflasyon rakamlarında da etkisini göstermeye başladığını vurguladı.





"Fiyatlardaki köpük ortadan kalkmaya başladı"



Albayrak, fiyatlardaki köpüğün ortadan kalkmaya başladığı bu süreci, para ve maliye politikasındaki güçlü duruşla desteklemeye devam edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:



"Dengelenme süreci etkisini aralık ayında da gösterecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) 2018 hedefimizi yakalayacağımızı öngörüyoruz. 2019'da özellikle Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin sağladığı güçlü koordinasyonla tüm bakanlıklarımızla birlikte enflasyonla mücadelede başlattığımız yapısal adımları daha da ileri taşıyacağız."

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Kasım ayında enflasyon yüze 1.44 düştü. Yıllık enflasyon ise yüzde 21.62 oldu.

Aylık en yüksek artış yüzde 2,37 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta yüzde 0,57, konutta yüzde 0,47, lokanta ve otellerde yüzde 0,41 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,17 artış gerçekleşti. Tüketici fiyatları bazında kasımda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 50,58 ile kuru soğanda oldu. Fiyat artışında kuru soğanı, yüzde 18,59 ile kadın kabanı, yüzde 15,29 ile patates izledi.



Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 13,69 ile kuru fasulye, yüzde 13,53 ile kabak, yüzde 12,78 ile salatalık, yüzde 11,53 ile çocuk botu, yüzde 9,12 ile patlıcan, yüzde 8,88 ile kadın hırkası, yüzde 8,83 ile erkek botu yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 32,35 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 22,26 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 21,58 ile ıspanak, yüzde 16,72 ile domates, yüzde 15,68 ile limon, yüzde 13,87 ile dizel otomobil, yüzde 13,8 ile uçak bileti ücreti, yüzde 11,75 ile benzinli otomobil izledi.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 6,46 ile ulaştırma oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında yüzde 2,85, eğlence ve kültürde yüzde 2,08, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,96 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,74 düşüş gerçekleşti.



Yıllık en fazla artış yüzde 32,73 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti



TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 27,87, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 25,66, konut yüzde 24,76 ve eğlence ve kültür yüzde 21,18 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.



Aylık en yüksek artış yüzde 0,15 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)'de oldu



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 23,59 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 25,06 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 17,50 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.



Kasım 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 38 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 261 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 108 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



17 AY SONRA BİR İLK



TÜFE, eksi seviyeyi en son 2017 yılında Haziran ayında -0,27 puanla görmüştü.



TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 24.52 seviyesinden ekimde yüzde 25.24'e yükselerek 15 yılın zirvesini görmüştü.

EN YÜKSEK ARTIŞ AYAKKABI VE GİYİMDE



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta %0,57, konutta %0,47, lokanta ve otellerde %0,41 ve alkollü içecekler ve tütünde %0,17 artış gerçekleşti.



EN YÜKSEK DÜŞÜŞ ULAŞTIRMADA



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında %2,85, eğlence ve kültürde %2,08, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,96 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,74 düşüş gerçekleşti.

BU YIL EN FAZLA EV EŞYASINDA FİYATLAR ARTTI



TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %27,87, gıda ve alkolsüz içecekler %25,66, konut %24,76 ve eğlence ve kültür %21,18 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

BU ÜÇ İLDE EN YÜKSEK ARTTI



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %23,59 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %25,06 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %17,50 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Piyasaların beklentisi ne yöndeydi?



AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,64 azalmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 1,10, en yüksek yüzde 0,25 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde -0,56) göre, bir önceki ay yüzde 25,24 olan yıllık enflasyonun yüzde 22,61'e gerileyeceği hesaplanıyordu.



Aylık en yüksek artış yüzde 2,37 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta yüzde 0,57, konutta yüzde 0,47, lokanta ve otellerde yüzde 0,41 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,17 artış gerçekleşti.



Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 6,46 ile ulaştırma oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında yüzde 2,85, eğlence ve kültürde yüzde 2,08, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,96 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,74 düşüş gerçekleşti.



Yıllık en fazla artış yüzde 32,73 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti



TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 27,87, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 25,66, konut yüzde 24,76 ve eğlence ve kültür yüzde 21,18 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.



Aylık en yüksek artış yüzde 0,15 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)'de oldu



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 23,59 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 25,06 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 17,50 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.



Kasım 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 38 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 261 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 108 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

TEFE - TÜFE NEDİR ?



Tefe - Tüfe gayimenkul sektöründe ve Türkiye’de ekonominin temel göstergelerinden sayılan çok önemlidir değerlerdir.



Bu değerler tek tek ele alalım.?



TÜFE NEDİR ?



TÜFE’nin açılımı , ‘ Tüketici Fiyat Endeksi ‘ dir. Tüfe sayesinde enflasyonu ölçebiliriz. Tüfe değerleri Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından hesaplanır. Tüfe , daha önce satın alınmış bir malın - hizmetin , daha sonra ki bir tarihteki fiyatı ile karşılaştırılmasına yarar.



Tüfe’yi hesaplarken önc , Türkiye’nin genelini temsil eden bir örnek kitlenin bir yıl içinde hangi mal ve hizmete ne kadar para harcadığı hesaplanır. Ayrıca her mal ve hizmetin toplam içindeki ağırlıkları belirlenir.



TEFE NEDİR ?



TEFE’nin açılımı , ‘ Toptan Eşya Fiyat Endeksi ‘ dir. Kulladığımız malların tüm ham maddelerini içine alır. Yani toptan satılan malların fiyat artışlarını gösteren bir endekstir.



TÜFE ve TEFE arasında ne fark vardır ?



Tefe ve Tüfe genellikle birlikte kullanılır ve birbirlerine karşılaştırılırlar. Bu endeksler farklı değerleri gösterir.



Tefe fiyat artışlarının arz yani maliyet cephesini gösterirken Tüfe ise fiyat artışlarının talep yönünü gösterir.



Tefe de Tüfe gibi önceden endekse dahil edilmiş mallardan oluşan belirli bir malın fiyatındaki değişmeleri ölçüyor.



Tefe’yi Tüfe’den ayıran en önemli nokta tüketici fiyat endeksi direk olarak tüketicinin eline geçen malların fiyatını ölçerken, toptan eşya fiyat endeksi ise hammadde ve yarı mamullerin de fiyatını ölçüyor.



Tefe’nin kapsamı Tüfe’ye göre daha geniştir.