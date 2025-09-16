İSTANBUL 27°C / 17°C
  TÜİK paylaştı: İnşaat üretimi yıllık yüzde 24,1 arttı
Ekonomi

TÜİK paylaştı: İnşaat üretimi yıllık yüzde 24,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, üretim yıllık yüzde 24,1 arttı

16 Eylül 2025 Salı 09:35
TÜİK paylaştı: İnşaat üretimi yıllık yüzde 24,1 arttı
ABONE OL

İnşaat üretimi yıllık yüzde 24,1, aylık ise aylık yüzde 1,9 arttı.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Temmuz ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 16,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 22,6 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 1,9 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Temmuz ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,2 arttı.

  • TÜİK verileri
  • İnşaat Üretim Endeksi
  • artış

