TÜİK paylaştı: İnşaat üretimi yıllık yüzde 24,1 arttı

İnşaat üretimi yıllık yüzde 24,1, aylık ise aylık yüzde 1,9 arttı.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Temmuz ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 16,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 22,6 arttı.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Temmuz ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,2 arttı.