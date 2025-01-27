İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2025 Pazartesi / 28 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7299
  • EURO
    37,4173
  • ALTIN
    3156.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • TÜİK, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı
Ekonomi

TÜİK, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı

Güven endeksi, ocakta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 2,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,4, inşaat sektöründe yüzde 2,6 artış gösterdi.

AA27 Ocak 2025 Pazartesi 10:22 - Güncelleme:
TÜİK, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı
ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ocakta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 2,5 artışla 116,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,4 artarak 114,5, inşaat sektöründe yüzde 2,6 yükselişle 91,7 değerini aldı.

Hizmet sektöründe ocakta bir önceki aya oranla son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 2,7, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 2,8, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 2,1 yükseldi.

Perakende ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 2,7, mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,4 artarken, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 0,8 azalış kaydetti.

İnşaat sektöründe de alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 8,7 yükselirken, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde yüzde 2,3 düşüş gerçekleşti.

  • hizmet sektörü
  • perakende ticaret
  • inşaat sektörü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.