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Ekonomi

Ekonomik güven endeksi 100 oldu

Ekonomik güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 1 artarak 100 değerini aldı. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği gösteriyor.

AA28 Mart 2024 Perşembe 10:31 - Güncelleme:
Ekonomik güven endeksi 100 oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, şubatta 99 olan endeks martta yüzde 1 artışla 100 oldu.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 0,02 artarak 79,4'e, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,5 yükselerek 103,5'e, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 artarak 120,4'e ulaştı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 azalarak 113,3'e, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 gerileyerek 88,6'ya düştü.

Ekonomik güven endeksi, Haziran 2023'ten sonra yeniden 100 seviyesini gördü. Endeks, Haziran 2023'te 101,3 değerini almıştı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği gösteriyor.

2023-2024 döneminde aylara göre ekonomik güven endeksi verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20232024
Ocak99,599,4
Şubat99,199,0
Mart98,9100,0
Nisan102,4
Mayıs103,8
Haziran101,3
Temmuz99,4
Ağustos94,2
Eylül95,5
Ekim96,6
Kasım95,3
Aralık96,4

  • Ekonomik güven endeksi
  • Türkiye İstatistik Kurumu
  • Ekonomik güven

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