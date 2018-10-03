TÜİK son dakika Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı TEFE TÜFE Ekim ayı kira artışı enflasyon zam farkı ne kadar oldu

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EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Merakla beklenen Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %6,30 arttı



Eylül ayı enflasyon rakamları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çevrilmiş durumdaydı. Ekonominin en önemli gündem maddelerinden biri olan enflasyon rakamları açıklandı.



TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) AYLIK YÜZDE 6,30 ARTTI



TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 6,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,75 artış gerçekleşti.



AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 11,41 İLE EV EŞYASI GRUBUNDA OLDU



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 9,15, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 7,42, eğlence ve kültürde yüzde 6,62 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,40 artış gerçekleşti.



AYLIK EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN GRUP YÜZDE 0,07 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN OLDU



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Eylül ayında endekste düşüş gösteren grup olmadı. Ana harcama gruplardan alkollü içecekler ve tütün yüzde 0,07 ile en az artış gösteren grup oldu.



YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 37,28 İLE EV EŞYASI GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ



TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 36,61, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 30,61, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 27,70 ve konut yüzde 21,84 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.



AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 8,12 İLE TRC1 (GAZİANTEP, ADIYAMAN, KİLİS)’DE OLDU



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 22,88 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 28,30 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 15,32 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.



Eylül 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 50 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 339 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 18 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEYDİ?



AA Finans'ın,TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 0,65 artmasını bekliyordu.



İSTANBUL'DA EYLÜL ENFLASYONU



İstanbul Ticaret Odası (İTO), iki gün önce İstanbul için eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamıştı.



İstanbul'da, eylül ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 4,04, toptan fiyatlar ise yüzde 6,47 artış olduğu belirtilmişti.

İstanbul'da eylül enflasyonu belli oldu



İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,04, toptan fiyatlar yüzde 6,47 arttı.



İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul için eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. İstanbul'da, eylül ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 4,04, toptan fiyatlar ise yüzde 6,47 arttı.



İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Eylül 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 11,43 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 14,52 yükseldi.



İstanbul'da, eylülde perakende fiyatlarda yüzde 4,04'lük, toptan fiyatlarda ise yüzde 6,47'lik artış kaydedildi.



Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 18,54, toptan fiyatlarda yüzde 26,61 yükseliş yaşandı.







SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİM ORANLARI



Perakende fiyatlar, eylülde bir önceki aya kıyasla, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 12,98, ev eşyasında yüzde 5,45, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 5,37, gıdada yüzde 4,78, giyimde yüzde 3,75, diğer harcamalarda yüzde 3,29, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1,32, konutta yüzde 1,17 arttı.



Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 12,69, gıda maddelerinde yüzde 8,27, kimyevi maddelerde yüzde 7,61, mensucatta yüzde 4,93, madenlerde yüzde 4,76, inşaat malzemelerinde yüzde 2,91, işlenmemiş maddelerde yüzde 1,16, yükseliş kaydetti.

ABD'de dün veri takviminin zayıf olmasının etkisiyle iç dinamiklerin öne çıktığı borsalarda, hisse bazlı hareketlerin etkisiyle karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,46 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, S&P 500 endeksi yatay seyretti, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,47 azalış kaydetti. Dow Jones endeksinin yükselişinde, ABD'nin Meksika ve Kanada ile gerçekleştirdiği ticaret anlaşmasının etkili olduğu belirtiliyor. ABD'de Başkan Donald Trump'a ilişkin haber akışı da piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Dün Trump'ın, 1990'lı yıllarda şaibeli vergi stratejilerine karıştığını ve ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına yardım ettiğine ilişkin iddiaların araştırıldığı açıklandı.

Önceki gün hızlı yükselen ve piyasalarda tedirginliğe neden olan petrol fiyatları ise dün sınırlı bir düşüşle günü tamamladı. Dün yüzde 0,26 değer kaybıyla günü tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında yatay seyirle 84,80 dolardan işlem görüyor.

Avrupa tarafında, İtalya'ya ilişkin endişeler piyasalarda satış baskısına neden olurken, ülkeden gelen haber akışı da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. İtalya'da bütçe ile ilgili gelişmeler ve açıklamalar yakından takip edilirken, üst üste 5 gün düşüş kaydeden avro/dolar paritesi, İtalya'nın bütçede değişikliğe gidebileceğine ilişkin beklentilerle bugün yüzde 0,3 yükselerek 1,1582'ye çıktı. Dün açıklanan Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi'nin yıllık yüzde 2 ile beklentilerin üzerinde artması sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,42, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

Bugün Japonya'da açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) gerilemenin ardından Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,8 değer kaybetti. Çin'de ise devam eden resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi.

- Ekonomistler, eylülde enflasyonun yüzde 3,46 artmasını bekliyor.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da cuma gününden bu yana banka pay piyasalarında etkili olan satış baskısının dün de devam ettiği görüldü. BIST 100 endeksi yüzde 0,38 değer kaybederek günü 98.161 puandan tamamlarken, 5,9856'dan kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9970 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verisinin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü PMI ve ABD'de özel sektör istihdamı ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.000 ve 97.200 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını bildiren analistler, 100.000 puanın ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,46 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,15, en yüksek yüzde 4,0 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,46) göre, bir önceki ay yüzde 17,90 olan yıllık enflasyonun yüzde 21,19'a yükseleceği hesaplanıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı TÜFE

10.55 Almanya, eylül ayı hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi eylül ayı hizmet sektörü PMI

15.15 ABD, ADP özel sektör istihdamı

16.45 ABD, eylül ayı hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, ISM imalat dışı endeksi

AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI



Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ağustos enflasyonu aylık bazda yüzde 2,3 artış gösterdi. Yıllık enflasyon da yüzde 15,85'ten yüzde 17,90'a yükselmiş oldu. Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 6,6 artarken yıllık Yİ-ÜFE yüzde 32'yi aştı.



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TÜFE, ağustos ayında yüzde 2,3 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 15,85'ten yüzde 17,90'a yükseldi. Çekirdek enflasyon ağustosta yüzde 15,10'dan yüzde 17,22 seviyesine çıktı. Bu arada yurtiçi üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 32'yi aştı.



Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6,60, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 25,32, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,13 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,78 artış gösterdi.



AĞUSTOS AYININ ZAM ŞAMPİYONU SALÇA



Tüketici fiyatları bazında ağustosta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 25,56 ile salçada oldu.



Fiyat artışında salçayı, yüzde 21,44 ile yumurta, yüzde 20,74 ile karpuz izledi.



Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 17,41 ile mücevher (altın), yüzde 13,56 ile salatalık, yüzde 12,14 ile bilgisayar, yüzde 11,40 ile muz, yüzde 9,50 ile uçak bileti ücreti, yüzde 9,22 ile yatak bazası, yüzde 9 ile elektrik ücreti yer aldı.



EN ÇOK KURU SOĞAN UCUZLADI



Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 30,57 ile kuru soğanda gerçekleşti. Bunu, yüzde 19,93 ile havuç, yüzde 18,77 ile domates, yüzde 16,16 ile patates, yüzde 12,62 ile sivri biber, yüzde 10,98 ile armut, yüzde ile 9,29 ile erik, yüzde 5,59 ile erkek tişörtü izledi.



Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 5,69, imalat sanayi sektöründe yüzde 7,31, su sektöründe yüzde 1,52 artış, elektrik ve gaz sektöründe ise yüzde 1,20 düşüş olarak gerçekleşti.



AYLIK EN FAZLA ARTIŞ KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ



Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 25,11 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 15,33 ile metal cevherleri, yüzde 12,07 ile ana metaller olarak gerçekleşti. Buna karşılık elektrik ve gaz sektörü ise bir önceki aya göre yüzde 1,20 düşüş gösterdi.



ANA SANAYİ GRUPLARINDA AYLIK EN FAZLA ARTIŞ ARA MALINDA GERÇEKLEŞTİ



Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Ağustos ayında aylık en fazla artış ara malında ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.

ENFLASYON NEDİR?



Enflasyon, mal ve hizmetlere ilişkin genel fiyat düzeyinin yükseldiği ve dolayısıyla paranın satın alma gücünün düşme hızıdır. Merkez bankaları ekonominin sorunsuz çalışmasını sağlamak için enflasyonu sınırlandırmaya ve deflasyondan kaçınmaya çalışmaktadır.



Enflasyonun sonucu olarak, bir para biriminin satın alma gücü düşer. Örneğin, enflasyon oranı yüzde 2 ise, o zaman bir yıl içinde 1 dolara mal olan bir paket sakız gelecek yıl için 1.02 dolara mal olacaktır. Mal ve hizmet satın almak için daha fazla paraya ihtiyaç duyulduğundan, bu paranın örtülü değeri düşer.



Ulusal rezerv, gıda ve enerji fiyatları gibi değişken sektörleri dışlayan çekirdek enflasyon verilerini kullanır. Dış faktörler, bu tür mallar üzerindeki fiyatları etkileyebilir ve bu da genel enflasyon oranını yansıtmayabilir. Bu sektörleri enflasyon verilerinden çıkarmak, enflasyonun durumu hakkında daha doğru bir tablo çizer.



ENFLASYONUN NEDENLERİ



Ekonomistler ve akademisyenler tarafından evrensel olarak kabul edilen enflasyonun nedeni için tek bir teori yoktur, fakat yaygın olarak kullanılan birkaç hipotez vardır.



Talep Enflasyonu



Enflasyon, mal ve hizmetlere olan talep artışından kaynaklanmaktadır. Bu teori, “çok az mal çok fazla para” olarak özetlenebilir. Diğer bir deyişle, talep arzdan daha hızlı büyüyorsa fiyatlar artacaktır. Bu genellikle hızla büyüyen ekonomilerde görülür.



Maliyet Enflasyonu



Enflasyon, şirketlerin üretim maliyetlerinin arttığı zamandır. Bu olduğunda, kar marjlarını korumak için fiyatları artırması gerekiyor. Artan maliyetler, ücretler, vergiler veya artan doğal kaynak veya ithalat maliyetleri gibi şeyleri içerebilir.



Para Enflasyonu



Enflasyon, ekonomideki aşırı arzdan kaynaklanmaktadır. Diğer herhangi bir meta gibi, fiyatların da arz ve talepleri belirlenir. Çok fazla arz varsa, o şeyin fiyatı düşer. Eğer bu şey para ise, çok fazla para kaynağı paranın değerini düşür, sonuç, bu her şeyin fiyatının yükselmesi demektir.