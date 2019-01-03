TÜİK son dakika TEFE TÜFE nedir aralık enflasyon zammı nasıl hesaplanır TÜİK TEFE TÜFE 2019 Ocak ayı zam oranları belli oldu mu

TÜİK Aralık ayı ve 2018 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK son dakika TEFE TÜFE nedir aralık enflasyon zammı nasıl hesaplanır? TEFE TÜFE nasıl belirleniyor, aralarında ne fark vardır? TÜİK TEFE TÜFE 2019 Ocak ayı zam oranları belli oldu mu? 2018 Aralık ayı enflasyon zam rakamları açıklandı mı? soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Her ay 3’ünde Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE)değerleri ile ülke ekonomisi hakkında değerlendirmeler milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. 3 Ocak Perşembe (bugün) açıklanacak olan aralık ayı enflasyon beklentisi ile ilgili ayrıntılar heyecanla bekleniyor. Henüz açıklanmayan TÜİK aralık ayı enflasyon rakamları ile ilgili son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri bu haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte kira artışları ve memur emekli maaş zamları belirlenir. Buna göre 2019 yılı için emekli memur maaş zamları bugün belli olacağı gibi Ocak aylarında kiraya geçen kiracılarda bugün açıklanan zamma göre kiralarına yapılacak zammı öğrenmiş olacak. TÜİK son dakika haberleri TEFE TÜFE zam oranları hesaplama işlemleri ve detayları star.com.tr haber sitemizde...

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK açıklamasına göre TÜFE Aralık'ta yüzde 0.40 azaldı, yıllık artış yüzde 20.30 oldu.

Emekli zamları belli oldu



SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 10.20 oldu. Memurların alacağı zam ise 10.70 oldu.

Bağ-Kur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 1.699,23 oldu.



2018 YILI Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,40 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,30 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,33 artış gerçekleşti.



TÜİK verisine göre 10.20 oldu. SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 10.20 oldu. Memurların alacağı zam ise 10.70 oldu.



BAĞ-Kur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 1.690 TL oldu. Bağ-Kur emeklisinin maaşı ise bin 189 TL oldu. 2000 yılı öncesi emekli olan maaşı bin 888 TL oldu.



EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,78, sağlıkta yüzde 0,62, lokanta ve otellerde yüzde 0,31 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,16 artış gerçekleşti.



GİYİM VE AYAKKABI UCUZLADI



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada yüzde 2,56, eğlence ve kültürde yüzde 0,25, haberleşmede yüzde 0,11 ve konutta yüzde 0,06 düşüş gerçekleşti.

YILLIKTA EN FAZLA ARTIŞ EV EŞYASI GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 28,80, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 25,11, konut yüzde 23,73 ve eğlence ve kültür %20,86 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

EN YÜKSEK ARTIŞ BU İKİ İLDE



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %23,53 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %18,26 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.



Aralık 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 44 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 202 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 161 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

MİLYONLARIN GÖZÜ BU RAKAMLARDAYDI



BEKLENTİ ise, TÜFE'nin Aralık'ta vergi indirimlerinin etkisiyle aylık yüzde 0.23 düşmesi, yıllık enflasyonun yüzde 20.5'e gerilemesi yönündeydi. Bugün açıklanan enflasyon verisi ile memur ve emeklilerin 2019 yılının ilk 6 aylık zamları belli olacak.

TEFE - TÜFE NEDİR ?



Tefe - Tüfe gayimenkul sektöründe ve Türkiye’de ekonominin temel göstergelerinden sayılan çok önemlidir değerlerdir.



Bu değerler tek tek ele alalım.

TÜFE nedir ?



TÜFE’nin açılımı , ‘ Tüketici Fiyat Endeksi ‘ dir. Tüfe sayesinde enflasyonu ölçebiliriz. Tüfe değerleri Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından hesaplanır. Tüfe , daha önce satın alınmış bir malın - hizmetin , daha sonra ki bir tarihteki fiyatı ile karşılaştırılmasına yarar.



Tüfe’yi hesaplarken önce , Türkiye’nin genelini temsil eden bir örnek kitlenin bir yıl içinde hangi mal ve hizmete ne kadar para harcadığı hesaplanır. Ayrıca her mal ve hizmetin toplam içindeki ağırlıkları belirlenir.



TEFE nedir ?



TEFE’nin açılımı , ‘ Toptan Eşya Fiyat Endeksi ‘ dir. Kulladığımız malların tüm ham maddelerini içine alır. Yani toptan satılan malların fiyat artışlarını gösteren bir endekstir.



TÜFE ve TEFE arasında ne fark vardır ?



Tefe ve Tüfe genellikle birlikte kullanılır ve birbirlerine karşılaştırılırlar. Bu endeksler farklı değerleri gösterir.



Tefe fiyat artışlarının arz yani maliyet cephesini gösterirken Tüfe ise fiyat artışlarının talep yönünü gösterir.



Tefe de Tüfe gibi önceden endekse dahil edilmiş mallardan oluşan belirli bir malın fiyatındaki değişmeleri ölçüyor.



Tefe’yi Tüfe’den ayıran en önemli nokta tüketici fiyat endeksi direk olarak tüketicinin eline geçen malların fiyatını ölçerken, toptan eşya fiyat endeksi ise hammadde ve yarı mamullerin de fiyatını ölçüyor.



Tefe’nin kapsamı Tüfe’ye göre daha geniştir.



Her ay 3’ünde Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE)değerleri ile ülke ekonomisi hakkında değerlendirmeler yapılabiliyor. Ülkemizde oluşan enflasyon ise TÜFE-TEFE ve Yİ-ÜFE değerleri ile belirlenmektedir.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMLARI İÇİN GÖZLER 3 OCAK ENFLASYON RAKAMLARINDA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda yüzde 1,44 düşerken, temmuz-kasım döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 10,64 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 3,5'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumunu ortaya çıktı.



Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 3,5 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 7,14'ten fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.



Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam verilecek.



Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.



Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2018'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 9,17 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,17 enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.



Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI TEFE TÜFE ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da duyuracak.

TÜİK, Aralık ayı enflasyon verileri henüz açıklanmadı. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamları açıklanır açıklanmaz haberimizdeki yerini alacaktır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da duyuracak.

MEMUR MAAŞ ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Aynı şekilde memur maaşı zam oranı olarak Aralık enflasyonu oranı olarak kulanılacak olan bu rakam da 3 ocak 2019 tarihinde açıklanacak. Her iki rakamda açıklanır açıklanmaz haberimizdeki yerini alacaktır.

MERKEZ BANKASI BEKLENTİ ANKETİ - ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI



Merkez Bankası beklenti anketi sonuçları da Aralık ayı enflasyon rakamları açısından önemli bir yol gösteren olarak kabul ediliyor.



Açıklanan rakamlara göre hem enflasyon oranında hem de döviz kurlarında düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. Yıl sonu enflasyon tahmini olarak % 21,28 rakamı açıklandı. Piyasaların yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 5 lira 64 kuruştan 5 lira 44 kuruş seviyesine geri çekildi.



Anket verilerine göre ise enflasyon beklentisi içinde de aşağı yönlü bir değişim yaşandı. Açıklanan bir önceki ankette % 24,45 olarak tahmin edilen yıl sonu enflasyonu geri çekilerek % 21,28 olarak revize edildi. Aralık ayı enflasyon tahmini ise yüzde 0,77 seviyesinden yüzde 0,45 seviyesine çekildi.



EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI TÜİK ZAM ORANLARI AÇIKLANDI



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Kasım ayında enflasyon yüze 1.44 düştü. Yıllık enflasyon ise yüzde 21.62 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Kasım ayında enflasyon yüze 1.44 düştü. Yıllık enflasyon ise yüzde 21.62 oldu.



EN YÜKSEK ARTIŞ AYAKKABI VE GİYİMDE



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta %0,57, konutta %0,47, lokanta ve otellerde %0,41 ve alkollü içecekler ve tütünde %0,17 artış gerçekleşti.





EN YÜKSEK DÜŞÜŞ ULAŞTIRMADA



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında %2,85, eğlence ve kültürde %2,08, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,96 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,74 düşüş gerçekleşti.





BU YIL EN FAZLA EV EŞYASINDA FİYATLAR ARTTI



TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %27,87, gıda ve alkolsüz içecekler %25,66, konut %24,76 ve eğlence ve kültür %21,18 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.







BU ÜÇ İLDE EN YÜKSEK ARTTI



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %23,59 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %25,06 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %17,50 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.



Kasım 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 38 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 261 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 108 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

MEMUR EMEKLİ ENFLASYON ZAM FARKI

Memur maaş zammı ve emekli zammı son dönemde milyonlarca vatandaş tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 2019 yılına kısa bir süre, yüksek seviyelerden seyreden enflasyon rakamlarında düşün yaşanmazsa yaşanmazsa yılbaşında memur ve memur emeklileri Ocak-Temmuz için yüzde 4'lük zamma ek olarak yüzde 12.5 enflasyon farkı alması gündeme gelecek. Ayrıca, Ocak işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin zammı ise yüzde 16 olacak. En düşük memur maaşı 3.309 TL'ye çıkacak.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2018



En düşük işçi emeklisi maaşı (2000 sonrası) – 939 TL

En düşük işçi emeklisi (2000 öncesi) – 1.569 TL

En düşük esnaf (Bağ-Kur) emeklisi maaşı – 1.444 TL

En düşük (Bağ-Kur) tarım emeklisi maaşı – 989 TL

En düşük memur emekli maaşı – 1.978 TL



EMEKLİ MEMUR ZAMMI NE KADAR?



Emekli ve memura yapılacak zammın belirlenmesi için Aralık ayı enflasyonun açıklanması bekleniyor. Buna göre 3 Ocak'ta beklenen sorunun cevabı da gelmiş olacak.



Kasım ve Aralık ayı enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da azalacak. 2019 Yılı Programı'ndaki enflasyon tahminine göre, Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 olacak.

3 Ocak Tarihinde Kesin Oran Belli Olacak





Yaklaşık 3 milyon memurun 2019’un ilk 6 ayı için alacağı maaşlar belli olmaya başladı. 5 aylık enflasyonun yüzde 10.64 çıkmasının ardından evli veya bekar memurun maaşları da gün yüzüne çıktı.



2019 yılına sayılı günler kala memurlar ne kadar maaş alacaklarını araştırıyor. Son enflasyon verilerine göre yaklaşık 3 milyon memurun alacakları maaş da belli olmaya başladı. Ocak ayında üç ayrı artışa kavuşacak olan memur maaşları, önce toplu sözleşme zammıyla artacak. Sonrasında 6 aylık enflasyon da maaş artışına eklenecek, aile yardımı da yükselecek.



2019 OCAK AYI ZAMLI MEMUR MAAŞLARI



TÜİK’in son enflasyon verilerine göre 2019 yılında hangi memur kaç lira maaş alacak? İşte detaylar...



Mevcut Maaş Zamlı Maaş



- İmam: 3207 TL 3548 TL



- Memur: 3387 TL 3764 TL



- Teknisyen: 3527 TL 3920 TL



- Hemşire: 4124 TL 4583 TL



- Müezzin: 2923 TL 3234 TL



- Öğretmen: 4247 TL 4720 TL



- Vaiz: 4415 TL 4907 TL



- Polis: 4823 TL 5360 TL



- Araştırma Gör: 5347 TL 5943 TL



- Avukat: 5377 TL 5976 TL



- Şube Müdürü: 5519 TL 6134 TL



- Mühendis: 5634 TL 6262 TL



- Uzm. Doktor: 6568 TL 7300 TL



- Profesör: 9089 TL 10.102 TL



- Kaymakam: 9651 TL 10.726 TL



- Müsteşar: 11.978 TL 13.312 TL



- Memur emeklisine yüzde 11.15 zam



MAAŞLAR TOPLU SÖZLEŞMEYE GÖRE BELİRLENİYOR



Memurların maaş zamları her 6 ayda bir toplu sözleşmede belirlenen oranda artırılıyor. Temmuz ayında yüzde 3.5 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alan memurlar Ocak ayında yine toplu sözleşmede belirlenen enflasyon farkı olmadan yüzde 4 oranında zam alacak. Önümüzdeki dönemde uygulanacak yeni zam oranları ise 2019 yılında toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenecek.



FARK KESİNLEŞTİ



Maaş zammına ilaveten memurlar için bu dönemde enflasyon farkı da kesinleşmiş oldu.



Memurların Ocak'ta fark alması için 2018'in ikinci yarısında enflasyonun Temmuz'da alınan yüzde 3.5'lik zammı aşması gerekiyordu.



5 aylık enflasyon yüzde 10.64 olarak açıklandı. Böylece memurlara şimdiden yüzde 7.14 oranında enflasyon farkı verilmesi kesinleşti. Toplam zam oranı ise yüzde 11.14'e ulaşmış oldu. Aralık enflasyonunun 3 Ocak'ta açıklanmasıyla birlikte bu rakam kesinleşecek. Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa zam enflasyon farkı ile birlikte yüzde 11.14 olacak.



ÇOCUK PARASI DA ARTIYOR!



Yüzde 4'lük toplu sözleşme zammı ve yüzde 7.14'lük enflasyon farkı ile birlikte yüzde 11.14'e ulaşan zammın ardından memurlara verilen aile yardımlarında da artışlar meydana gelecek. 5 aylık enflasyon verisiyle yaptığımız hesaplamalara göre şu anda çalışmayan eş için ödenen aile yardımı 251.68 liradan Ocak ayında 279.72 liraya çıkacak.



Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 58.98 liradan 65.55 liraya, 6 yaş üstü için 29.49 liradan 32.77 liraya yükselecek. Böylece 0-6 yaş aralığında 2 çocuğu olan ve eşi çalışmayan bir memura şu anda ayda 369.63 lira ödenirken bu rakam Ocak ayı ile birlikte 410.82 liraya kadar yükselecek. Aralık enflasyonuna göre bu rakamın daha da artması söz konusu olabilecek.



MEMURUN YILLIK KAYBI 559 LİRA



En düşük memur ekim ayında yüzde 8.24 oranında enflasyon farkı alacakken kasım ayında enflasyon eksiye geçince enflasyon farkı yüzde 6.6'ya geriledi. Bu memurun enflasyon farkındaki azalış nedeniyle uğradığı aylık kayıp 46.5 lira, yıllık kayıp ise 559 lira.



Aylara Göre Enflasyon Rakamları 2018 (İlk 11 Aylık Enflasyon Oranları)



Ocak 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 1,02 Yıllık % 10,35



Ocak 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 0,99 Yıllık % 12,14



Şubat 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 0,73 Yıllık % 10,26



Şubat 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 2,68 Yıllık % 13,71



Mart 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 0,99 Yıllık % 10,23



Mart 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 1,54 Yıllık % 14,28



Nisan 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 1,87 Yıllık % 10,85



Nisan 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 2,60 Yıllık % 16,37



Mayıs 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 1,62 Yıllık % 12,15



Mayıs 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 3,79 Yıllık % 20,16



Haziran 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 2,61 Yıllık % 15,39



Haziran 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 3,03 Yıllık % 23,71



Temmuz 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 0,55 Yıllık % 15,85



Temmuz 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 1,77 Yıllık % 25



Ağustos 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 2,30 Yıllık % 17,90



Ağustos 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 6,60 Yıllık % 32,13



Eylül 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 6,30 Yıllık % 24,52



Eylül 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 10,88 Yıllık % 46,15



Ekim 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık 2,67 Yıllık 25,24



Ekim 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık 0,91 Yıllık 45,01



Kasım 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık 1,44 Yıllık 21,62



Kasım 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık 2,53 Yıllık 38,54

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan tedbirlerden biri gayrimenkulde kira artış oranını doğrudan etkiliyor. Ev sahipleri artık zamları üretici fiyatından değil, tüketici fiyatından yapabilecek. Program'ın 'Enflasyon' bölümünün 'Politika ve Tedbirler' başlığı altında, "Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecektir" maddesi yer alıyor. Normal şartlarda 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyatı (Yİ-ÜFE) artış oranı ile belirlenen kira zammı üst rakamı yeni düzenleme yapılması ile birlikte TÜFE ile belirlenecek. Ağustos ayında 12 aylık ÜFE gerçekleşmesi yüzde 18,78, TÜFE gerçekleşmesi ise yüzde 12,61 olarak kaydedilmişti. Bu da oturduğu ev için bin lira kira ödeyen tüketicinin, zam zamanının ağustosa denk gelmesi durumunda eylülde 188 lira zamlı ödeme yapacağı anlamına geliyor. Şayet TÜFE oranından zam yapılsaydı bu rakam 126 lira olacaktı.

Ay ay 1 yıllık kira artış oranları Ağustos 2017: %10,94 Eylül 2017: %12,05 Ekim 2017: %13,26 Kasım 2017: %14,47 Aralık 2017: %15,38 Ocak 2018: %15,82 Şubat 2018: %15,66 Mart 2018: %15,50 Nisan 2018: %15,35 Mayıs 2018: %15,36 Haziran 2018: %15.80 Temmuz 2018: %16,57 Ağustos 2018: %17,41

ÜFE'ye bakılıyor

Taraflar anlaşsa da zam bu sınırı aşamaz. Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesinde konut için kira artışının, İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre yapılacağı belirtiliyor. ÜFE, her ay açıklanan enflasyonla karıştırılmamalı. En çok yanlış bu konuda yapılıyor. ‘ÜFE ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması alınacak’ diyene aldırmayın.

12 aylık ortalama alınacak

ÜFE’ye bakarken aylık veya yıllık orana değil, 12 aylık ortalamaya bakılacak. Bu rakam da dün yüzde 21.36 olarak açıklandı. Sözleşmesi bu ay bitecek olanlar yüzde 21.36’yla yenileyecek. 1000 liralık kira 1213 lira olacak. Yıllıkta ek maliyet 2556 lira. Bu tavan fiyat. Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP), kira artışının ÜFE yerine TÜFE’ye endeksleneceği yer almıştı. TÜFE’ye göre kira artışı uygulaması başlamış olsaydı artış yüzde 13.75 oranında kalacaktı. Borçlar Kanunu’ndaki kira artış maddesinin uygulanması işyerleri için 2020 yılında yürürlüğe girecek.

Kira sözleşmesi ne zaman sona erer?

Kira sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte ev sahibi-kiracı ilişkisi borç-alacak ilişkisine dönüyor. Yani her iki tarafın da birtakım yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor. Bu yükümlülüklerin neler olduğu, tarafların hangi haklara sahip olduğu da Türk Borçlar Kanunu’nda ele alınıyor.

Kira sözleşmesinin sona ermesi

Ev sahibi ile kiracı arasında bazı konularda anlaşma sağlanamıyor. Özellikle kira sözleşmesinin sona ermesi ve konutun tahliye edilmesi konusunda sıkıntı yaşanabiliyor. Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan düzenleme ise tartışma yaşanan bu konuya açıklık getiriyor. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 347’nci maddesinde kira sözleşmesinin ne zaman biteceği sorusu şöyle açıklanıyor: Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi

MADDE 347- Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.

Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir.

Ev kirası zammında kurnazlığa dikkat!

Doğan, “Ekim-kasım ayları kira kontratlarının yoğun şekilde yenilendiği dönem. Borçlar Kanunu’nda yer alan düzenlemeye göre kira artışlarında Yİ-ÜFE dikkate alınıyor. Ancak gerek ÜFE’nin, gerekse Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) birden fazla hesaplanma yöntemi var” dedi.

12 aylık ortalamaya göre

Doğan, şöyle konuştu: Yargıtay’ın verdiği karara göre yıllık kira artışları ÜFE’nin on iki aylık ortalamalarına göre hesaplanır yani yıllık bazda artış oranına göre değil. Yİ-ÜFE eylülde aylık bazda yüzde 10.88, yıllık bazda ise yüzde 46.15 artış gösterdi.

Hukuki yollara başvurun

Doğan, şöyle devam etti: Yargıtay içtihadına göre ekimde yıllık kira artışı en fazla yüzde 46.15 değil yüzde 21.36 olabilir. Tüketicilerimiz yüzde 21.6’nın üzerinde veya Yİ-ÜFE’nin yıllık bazdaki artışı olan yüzde 46.15 gibi bir artışla karşılaştığında Yargıtay’ın kararını emsal göstererek hukuki yollara başvurabilir.

Kira artışını kim belirler?

Ev ve işyerini kiraya veren mal sahipleri, kiracıları ile yaptığı sözleşmenin yenilenmesi halinde kira bedeline zam yapma hakkına da sahip oluyor. Peki, kira artışını kim belirler? Ev ve işyerini kiraya veren mal sahipleri, kiracıları ile yaptığı sözleşmenin yenilenmesi halinde kira bedeline zam yapma hakkına da sahip oluyor. Kira sözleşmesi, taraflardan herhangi bir fesih bildiriminin gelmemesi halinde otomatik olarak senelik yenilenmiş oluyor.

Peki, yenilenen kiralamalarda kira artışı nasıl yapılır? Kira artışını kim belirler?

Kira artışı, Borçlar Kanunu kapsamında yer alan hükümlere göre yapılıyor. Kanunen tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerli oluyor. Bu kural, meskenlerde geçerli oluyor. İşyeri sahipleri kanunda yapılan bir değişiklik ile 2020 yılına kadar istediği oranda zam yapabiliyor. Ancak öncelik sözleşmede belirtilen oranda oluyor. Eğer sözleşmede herhangi bir oran belirtilmemiş ise mal sahibi kiracısına dilediği oranda artış yapabiliyor.

Kira fiyatları bir yılda ne kadar zamlandı?

Ağustos ayında yaşanan kira artış oranı yüzde 17,41 TL olurken, bu rakam 2018 yılının kira zammında ulaşılan en yüksek değer olarak dikkat çekiyor. Bir yıl önce 2017’nin Ağustos ayında kira artış oranı sadece yüzde 10,94 idi. Ağustos 2017-Ağustos 2018 dönemini kapsayan 12 aylık dönem boyunca kira artış rakamları sadece bu yılın Şubat, Mart ve Nisan gerileme kaydetti. 2018’in Ocak ayında yüzde 15,82 iken, Şubat ayında yüzde 15,66, Mart ayında yüzde 15,50 ve Nisan ayında yüzde 15,35 TL’ye gerileyen kira artış oranları mayıs 2018 itibariyle tırmanışa geçti.

Böylelikle ülke çapında kira artış oranları bir yılda yaklaşık yüzde 60 yükseldi. 2018’in ilk sekiz ayında ise kira zammı artışı yüzde 10 oldu. Yaz aylarına bakıldığında ise Haziran ayında yüzde 15,80 olan kira artış oranı, önce Temmuz ayında yüzde 16,57’ye, son olarak da Ağustos ayında yüzde 17,41 TL’ye tırmandı.

Ay ay 1 yıllık kira artış oranları

Ağustos 2017: %10,94

Eylül 2017: %12,05

Ekim 2017: %13,26

Kasım 2017: %14,47

Aralık 2017: %15,38

Ocak 2018: %15,82

Şubat 2018: %15,66

Mart 2018: %15,50

Nisan 2018: %15,35

Mayıs 2018: %15,36

Haziran 2018: %15.80

Temmuz 2018: %16,57

Ağustos 2018: %17,41

TEFE TÜFE’YE GÖRE KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 344.’üncü maddesi gereğince kira artışı, “Bir önceki kira yılının ÜFE artışını geçmeyecek şekilde düzenlenir” hükmüne göre yapılır. Ancak burada kesin bir hesaplama bulunmamaktadır. TUİK’in yayımlamış olduğu Yİ-ÜFE kullanıcı rehberinde ise bu hesaplamanın iki şekilde olabileceği açıkça görülmektedir.

a-) Bir önceki yılın (2016 Kasım) aynı ayına göre değişim, (% 17,30)

b-) 12 aylık ortalama değişim (Kasım-2016 / Kasım 2017) (% 15,38)

Yukarıda da görüldüğü gibi iki oran arasında da çok büyük farklar bulunmaktadır. Bu kapsamda karışıklığın ortadan kalkması amacıyla , 6.Hukuk Dairesinin verdiği “ Kira artışı, ÜFE’nin 12 aylık ortalaması oranında artırılır.” karar ile giderilmiştir.

KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayı enflasyon oranı 5 Kasım Pazartesi günü açıklandı. Şimdi gözler Kasım ayı enflasyon oranına çevrildi. Kasım enflasyon oranının 3 Aralık Pazartesi günü açıklanacak.

AA ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI

AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Aralık Pazartesi günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde eksi 0,64 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 1,10, en yüksek yüzde 0,25 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 22,57 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 21,00, en yüksek yüzde 25,40 oldu. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,52 düzeyinde gerçekleşmişti.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde -0,56) göre, bir önceki ay yüzde 25,24 olan yıllık enflasyonun yüzde 22,61'e gerileyeceği hesaplanıyor. Enflasyon, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,67 artış göstermişti.

TCMB KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

2018 yılı Kasım ayı Beklenti Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir. 2018 yılı Kasım ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,31 iken, bu anket döneminde yüzde 0,88 olmuştur. Aralık ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,98 ve yüzde 0,77 olmuştur. 2019 yılı Ocak ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,71 olarak gerçekleşmiştir.

EKİM ENFLASYON ORANI NE KADARDI?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,67, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,91 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 25,24'e yükselirken, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 45,01 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 14,9, yurt içi üretici fiyatları yüzde 23,73 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,67, Yİ-ÜFE yüzde 0,91 artış gösterdi.

TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22,56, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,24 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2017'ye göre yüzde 40,22, geçen yılın ekim ayına göre de yüzde 45,01 arttı.

TÜFE'de aylık en yüksek artış yüzde 12,74 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Endekste yer alan gruplardan, konutta yüzde 4,15, ev eşyasında yüzde 3,44, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,22 ve eğlence ve kültürde yüzde 2,07 artış gerçekleşti.

Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0,85 ile ulaştırma olarak belirlendi.

Yıllık bazda bakıldığında en fazla artış yüzde 37,92 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti. Ulaştırma yüzde 32, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 31,50, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 29,26 ve konut yüzde 25,72 artış kaydetti.

Tüketici fiyatları bazında ekimde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 41,21 ile çocuk kabanında oldu.

Fiyat artışında çocuk kabanını, yüzde 40,64 ile kadın kazağı, yüzde 40,16 ile erkek montu izledi.

Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 30,71 ile erkek botu, yüzde 30,47 ile domates, yüzde 21,26 ile kadın pardösüsü, yüzde 20,98 ile çocuk spor kazağı, yüzde 19,20 ile etek, yüzde 19,18 ile kuru üzüm, yüzde 18,96 ile sabun yer aldı.

EN ÇOK LİMON UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,14 ile limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 19,38 ile salatalık, yüzde 14,01 ile muz, yüzde 12,43 ile uçak bileti ücreti, yüzde 5,90 ile havuç, yüzde 5,85 ile mücevher, yüzde 4,68 ile elma, yüzde 4,39 ile otel ücreti izledi.