29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:11 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:30

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat haziranda yıllık yüzde 15.7 artarak 13 milyar 462 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8.3 artarak 16 milyar 308 milyon dolara yükseldi.

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