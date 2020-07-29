TÜİK son rakamları açıkladı! Haziran ayında ihracatta hızlı yükseliş.
Türkiye'nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak, 13 milyar 462 milyon dolar, ithalatı yüzde 8,3 artarak, 16 milyar 308 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 17 azalarak, 2 milyar 846 milyon dolara geriledi.
29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:11 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:30
Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat haziranda yıllık yüzde 15.7 artarak 13 milyar 462 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8.3 artarak 16 milyar 308 milyon dolara yükseldi.