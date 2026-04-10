TÜİK şubat verilerini açıkladı: Sanayi üretimi aylık yüzde 2,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı şubat ayı verilerine göre sanayi üretim endeksi aylık bazda yüzde 2,6, yıllık bazda yüzde 2,2 artış kaydetti. İmalat sanayi sektörü aylık yüzde 3,3 büyümeyle öne çıkarken, elektrik ve enerji sektöründe yüzde 3,6'lık gerileme dikkat çekti.

AA10 Nisan 2026 Cuma 10:47
TÜİK, şubat ayına ait sanayi üretim endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlara göre sanayi üretimi hem aylık hem yıllık bazda artış gösterdi. İmalat sanayinin büyümeyi sırtlarken enerji sektöründeki düşüş, sektörel ayrışmayı gözler önüne serdi.

SANAYİ ÜRETİMİNDE YILLIK BAZDA YÜZDE 2,2'LİK YÜKSELİŞ

Sanayi üretim endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 2,6, yıllık bazda yüzde 2,2 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla, yüzde 2,2 artış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,4 yükselirken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,2 azaldı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, yıllık bazda yüzde 2 artış oldu.

İMALAT SANAYİ YÜZDE 3,3 ARTARKEN ENERJİ SEKTÖRÜ GERİLEDİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla, yüzde 2,6 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,6 geriledi.

TÜİK'TEN GEÇMİŞ AY VERİLERİNDE REVİZYON

TÜİK, bazı ayların verilerinde revizyona gitti. Buna göre sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
20234-8,80,3-1,40,30,98,33,65,22,622,3
20241,311,24,4-10-5-3,8-5,1-2,2-2,91,77
20251,1-22,42,94,88,14,97,132,12,2-2,1
2026-1,92,2
