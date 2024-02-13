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Ekonomi

TÜİK verilerine göre perakende satış hacmi yüzde 11,4 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 arttı.

IHA13 Şubat 2024 Salı 13:46 - Güncelleme:
TÜİK verilerine göre perakende satış hacmi yüzde 11,4 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Aralık ayı Perakende Satış Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8,7 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16,9 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 5,1 azaldı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 1,7 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,3 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,3 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,8 arttı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 80 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 78,8 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 85,1 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 62,9 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 4,3 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,1 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,0 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,9 arttı.

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