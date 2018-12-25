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TÜKETBİR Başkanı Bülent Tunç: Kırmızı ette arz fazlası var, ihracat yolu açılmalı

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, 'Şu an piyasada arz fazlası var. Türkiye'de et fazlası oluştu. Besici kesim zamanı gelen hayvanını kestiremiyor. Besilik hayvan ihracatının yolunun açılması üreticileri bir nebze rahatlatacaktır.' dedi.

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Tunç ve beraberindeki heyet, kırmızı et üreticileri ziyaretleri kapsamında Gaziantep'te Göktaşlar Et ve Et Ürünleri Yan Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait besi çiftliğinde incelemede bulundu.

Bülent Tunç, ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, kırmızı et üreticilerinin önünü görmekte zorlandığını savundu.

Şu an piyasada arz fazlası olduğunu belirten Tunç, "Türkiye'de et fazlası oluştu. Besici kesim zamanı gelen hayvanını kestiremiyor. İthalatın durdurulması gibi kararlar yetmez. Besilik hayvan ihracatının yolunun açılması üreticileri bir nebze rahatlatacaktır." ifadesini kullandı.

Kırmızı et üreticilerinin kesim fiyatlarından memnun olmadığını ifade eden Tunç, üreticiyi destekleyen kararların alınması gerektiğini dile getirdi.

Göktaşlar Et ve Et Ürünleri Yan Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Göktaş da üreticinin maliyetlerinin çok arttığını, karkas et fiyatlarının ise çok düştüğünü savundu. Göktaş, üreticilerin bu şartlara daha fazla dayanamayacağını söyledi.

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