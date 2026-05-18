Tüketici güven endeksi mayısta arttı

Tüketici güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,3 artışla 85,8'e çıktı.

AA18 Mayıs 2026 Pazartesi 10:22 - Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, nisanda 85,5 iken bu ay yüzde 0,3 yükselerek 85,8 oldu.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, mayısta aylık yüzde 3,5 azalışla 71,8'den 69,2'ye geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, nisanda 87,5 iken yüzde 0,5 artarak mayısta 87,9 olarak belirlendi.

Geçen ay 78,3 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 3,9 yükselişle 81,4 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 104,4 iken bu ay yüzde 0,04 artarak 104,5'e çıktı.

