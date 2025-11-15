İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2025 Cumartesi / 25 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3199
  • EURO
    49,2354
  • ALTIN
    5551.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Tüketiciden şikayet yağdı! Yenilenmiş elektronik ürün firması incelemede
Ekonomi

Tüketiciden şikayet yağdı! Yenilenmiş elektronik ürün firması incelemede

Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş cep telefonu ve elektronik ürün ticareti alanında faaliyet gösteren bir firma hakkında, tüketici şikayetleri üzerine yürütülen denetim sürecinin devam ettiğini bildirdi.

AA15 Kasım 2025 Cumartesi 10:42 - Güncelleme:
Tüketiciden şikayet yağdı! Yenilenmiş elektronik ürün firması incelemede
ABONE OL

Ticaret Bakanlığı'nın, Nsosyal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu denetim süreci ve tüketici başvuruları hakkında bilgi verildi.

Firmanın, "yenileme yetki belgesi" sahibi olarak yetkili merkez olduğu aktarılan açıklamada, tüketicilerin firmayla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve e-Devlet üzerinden Bakanlığa başvuruda bulunduğu belirtildi.

Tüketici başvurularına dikkat çekilen açıklamada, "Kullanılmış malların değerleme ve bedel ödeme işlemlerinin mevzuatta öngörülen sürelerde tamamlanmadığı, garanti kapsamındaki hakların tüketicilere kullandırılmadığı, IMEI numarası klonlanmış, kayıp, kaçak, çalıntı ürünlerin yenilendiği, yenileme işlemlerinde yapılan parça değişikliklerinin veya uygulamaların sertifikaya işlenmediği, sertifikasız satış yapıldığı, ilan ve reklamlarda yer alan iddialara aykırı uygulamalar bulunduğu yönünde şikayetler yer almaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda, yenilenmiş cep telefonu ve elektronik ürün ticareti yapan söz konusu firma hakkında, ticaret müfettişlerince inceleme ve denetim sürecinin sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüketicilerimizin haklarının korunması, piyasada güvenli ve şeffaf ticaret ortamının sürdürülmesi, yenilenmiş ürün sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin mevzuata uygun şekilde denetlenmesi hususlarında gerekli tüm adımlar kararlılıkla atılmaktadır.

Vatandaşlarımızdan, yenilenmiş ürün alışverişlerinde 'yenileme yetki belgesi' bulunan firmaları tercih etmeleri, olası mağduriyet durumlarında ise Alo 175 Tüketici Danışma Hattı veya CİMER üzerinden başvurularını iletmeleri önemle rica olunur."

  • ticaretbakanlığı
  • elektronikürün
  • cep telefonu
  • elektronik ürün
  • tüketici
  • IMEI numarası
  • tüketici şikayet

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.