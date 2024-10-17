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Ekonomi

Bakanlık gözlerinin yaşına bakmadı! Milyarlarca liralık ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerden fazla ücret, masraf ve komisyon tahsil eden kuruluşlara 3 milyar 184 milyon TL ceza kesti.

IHA17 Ekim 2024 Perşembe 08:31 - Güncelleme:
Bakanlık gözlerinin yaşına bakmadı! Milyarlarca liralık ceza kesildi
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Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri sonucunda tüketicilerden fazla ücret, masraf ve komisyon tahsil ettiği belirlenen finansal kuruluşlara toplam 3 milyar 184 milyon TL ceza uygulandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, tüketicilerin menfaatlerini korumak amacıyla finans kuruluşlarının tüketicilerden tahsil ettiği faiz dışı ücret, masraf ve komisyonlarla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilerek, "Ticaret Bakanlığı müfettişlerince yapılan denetimlerde finansal kuruluşlarca EFT, havale, FAST, kıymetli maden ve uluslararası fon transferi, başka finans kuruluşlarının ATM kullanımı, kiralık kasa işlemleri ile nakit avans ve taksitli nakit avans işlemlerinde tüketicilerden fazla ücret tahsil edilmesi, üçüncü kişilere ödenilen tutarlardan daha fazla masraf ve komisyonun tüketicilere yansıtılması, ayrıca uygulamaya konan ücret değişikliklerinin bildirilmemesi şeklindeki uygulamalar ile tüketici mağduriyetine sebebiyet verildiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda tüketicilere yaşatılan bu mağduriyetler dolayısıyla denetim kapsamına alınan finansal kuruluşlara toplam 3 milyar 184 milyon 471 bin 852 TL tutarında idari para cezası öngörülmüştür. Ayrıca bu finansal kuruluşlar tarafından fazla tahsil edilen ücretlerin tüketicilere iadesine yönelik gerekli çalışmalara da başlanılmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak finans sektörünün mevzuata uyum durumlarının kontrolü ile birlikte hem vatandaşlarımızın menfaatlerini korumak hem de tüketici memnuniyetini sağlamak adına çalışmalarımız azami hassasiyetle devam etmektedir" denildi.

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