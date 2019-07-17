Tüm dünya İstanbul'da

Önceki yıllarda yaşanan terör saldırıları ve darbe girişimi nedeniyle büyük yara alan turizm 2018’de toparlanma dönemine girerken, 2019’da ise yükselişini sürdürüyor. Türkiye turizminin Antalya ile beraber iki lokomotifinden biri İstanbul’daki tarihi rekor geldi. Buna göre İstanbul’u ziyaret eden yabancı turist sayısı ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla ilk kez 5 milyon barajı aşıldı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre,hava yoluyla İstanbul’a 5 milyon 400 bin 283 kişi gelirken, deniz yoluyla şehri ziyaret edenlerin sayısı ise 15 bin 623 oldu. Böylece 5 ayda İstanbul’a gelen turist sayısı 5 milyon 416 bine ulaştı. Hava yolunda yüzde 11, deniz yolunda ise yüzde 5.7’lik artış yaşandı.

ALMAN TURİST ARTIYOR

İlk 5 ayda Atatürk Havalimanı’ndan 2 milyon 503 bin 260 turist, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan bir milyon 243 bin 804 kişi, İstanbul Havalimanı’ndan bir milyon 653 bin 219 kişi İstanbul’a gelirken, Tuzla Limanı’ndan 6 bin 303 kişi, Zeytinburnu Limanı’ndan 4 bin 620 kişi, Haydarpaşa Limanı’ndan bin 407 kişi şehre giriş yaptı.Hava yolu ile gelen yabancıların yüzde 46’sı Atatürk Havalimanı’nı, yüzde 31’i İstanbul Havalimanı’nı, yüzde 23’ü Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullandı. İlk 5 ayda İstanbul›a gelen yabancılar arasında başı 395 bin turistle Almanlar çekti. Geçen yılın aynı dönemine göre Alman ziyaretçi sayısı yüzde 4.8 artarken, toplam ziyaretçi sayısının yüzde 7.3’ünü Almanlar oluşturdu. Söz konusu dönemde İranlıların sayısı yüzde 17.7 düşüşle 337 bine geriledi. Ziyaretçi sayısı Ruslarda yüzde 17.9’luk artışla 291 bine, Iraklılarda yüzde 23.2’lik yükselişle 204 bine, Fransızlarda yüzde 17.8’lik artışla 187 bine, İngilizlerde yüzde 3 yükselişle 177 bine çıktı. Şehre gelen ABD vatandaşı sayısı 5 ayda, dikkat çekici şekilde, yüzde 31.5 artarak 152 bini bulurken, Çinli sayısı yüzde 5.6 artışla 149 bine, Ukraynalı sayısı ise yüzde 5.9’luk yükselişle 146 bine ulaştı. Suudi Arabistan’dan gelen turist sayısı ise yüzde 33.2’lik düşüşle 122 bine geriledi.

SIRBİSTANLI AKINI

Şehre gelen turistlerin yüzde 7.3’ünü Almanlar, yüzde 6.2’sini İranlılar, yüzde 5.4’ünü Ruslar, yüzde 3.8’ini Iraklılar, yüzde 3.5’ini Fransızlar, yüzde 3.3’ünü İngilizler, yüzde 2.8’ini Amerikalılar, yüzde 2.7’sini Çinliler, yüzde 2.7’sini Ukraynalılar, yüzde 2.3’ünü Suudi Arabistanlılar, yüzde 2.1’ini Hollandalılar, yüzde 2’sini İsrailliler, yüzde 2’sini İtalyanlar oluşturdu. Turist sayısında Sırbistan’da yüzde 128.9’luk Tayland’da yüzde 96.5’lik Litvanya’da yüzde 54.8’lik Meksika’da yüzde 61.9’luk artış görüldü.