İstanbul Havalimanı yerleşkesindeki 'Havacılık Meslek Lisesi'nde öğrenciler, teknik eleman olarak yetişiyor. Yeni mezun olanlar, uçak bakım sektöründe yaklaşık 300 bin TL maaşla çalışabiliyor.

İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kapılarını AKŞAM'a açtı. İstanbul Havalimanı yerleşkesi içinde 3 yıl önce kurulan lise Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Havalimanı İGA AŞ, Türk Hava Yolları Teknik AŞ, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile kuruldu. 'Uçak Bakım' ve 'Sivil Havacılık' olmak üzere iki bölüm bulunan okulda ilk yıl öğrenci sayısı 30 iken bugün 150 öğrenciye ulaşıldı. Havacılık sektörüne teknik eleman yetiştiren okul önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında ilk olarak 30 öğrenci mezun verecek.

TÜM DÜNYADA İŞ İMKANI

Uluslararası sertifikalarını tamamlayan bir öğrenci uçak bakım sektöründe yaklaşık 300 bin TL maaşla çalışabiliyor. Minimum B2 seviyesinde İngilizce öğrenerek mezun olan öğrenciler, dünyanın her yerinde iş bulabilecek seviyeye ulaşıyor.

HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN ARANAN ELEMANLARI

Okul Müdürü Talha Bektaş, uçakların sürekli bakım ve onarıma ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Lisanslı teknisyenlere ihtiyacımız var" dedi. 10 -15 yıl içerisinde sektörde uçak bakım teknisyeni açığının ortaya çıkacağını değerlendiren Bektaş, şöyle konuştu: "İstanbul Havalimanı'nda İGA yılda 200 milyon yolcuyu hedefliyor. Bu büyüklükteki bir havalimanının da çok ciddi bir iş gücüne ihtiyacı bulunuyor. Türkiye Yüzyılına yetişmiş donanımlı insan gücünü yetiştirmeye çalışıyoruz."

GÖZLERİNİ YUKARI DİKTİLER

Hazırlık sınıfı öğrencisi Ceylin Tuana Sevim, "Okulumun hem akademik hem de sosyal; kendimizi geliştirebileceğimiz çok farklı yapısı var. Pilot olmak istiyorum. Okulumuzun havalimanında olması büyük avantaj. Uçak bakım bölümünü seçtim; çünkü uçakların çalışma prensiplerini ve teknik özelliklerini şimdiden öğrenmek istiyorum" dedi. 9. sınıf öğrencisi Mehmet Akif Kartal da savaş uçağı pilotu olmak istediğini söyleyerek, "Askeri okulu hedefledim. Okulum hayallerim için her anlamda tüm donanımı sağlayacak kapasitede" diye konuştu.

ROBOTİK REKABET

Havacılık lisesindeki 'Robotik takım'da yer alan 9. sınıf öğrenci Yusuf Sait Nacir, "Şu anda dünyanın en büyük robotik yarışmasına hazırlanıyoruz" diyerek gelecekte ülkesine büyük hizmetler vermek istediğini söyledi.

UÇAĞI TANIYORUZ

Uçak elektrik sistemleri bölümünde okuyan 10. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Aker "Uçağın teknik sistemlerini daha yakından tanıma imkanı buldum" dedi.