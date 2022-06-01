Tüm dünyanın umudu Türkiye'de! Bakanlıklar devreye girdi

Ala, AA muhabirine, Rusya-Ukrayna savaşının enerji ve gıda güvenliği sorununu ortaya çıkardığını söyledi.

Ukrayna'nın, dünyada verimli toprakların yüzde 25'ine sahip olduğunu belirten Ala, "Burada ortaya çıkan problem tüm dünyayı etkiliyor. Rusya ve Ukrayna birlikte dünyadaki hububat temininde yüzde 25'lik paya sahip, yani dörtte biri buralardan temin ediliyor. Diğer taraftan Rusya dünyadaki doğal gaz rezervlerinin yüzde 20'sinden fazlasına sahip." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin sona erdirilmesi yönünde etkin dış politika izleyen tek ülke konumunda olduğunu vurgulayan Ala, konunun AK Parti MYK Toplantısı'nda da ele alındığını aktardı. Efkan Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin her iki ülkeyle diyaloğu var. Dış politikasını etkin bir biçimde yürütüyor. Dünyanın bu sıkıntılardan en az biçimde etkilenmesi için elinden geleni yapıyor. Nitekim iki ülkenin dışişleri bakanları Türkiye'de buluştu. Cumhurbaşkanımız daha yeni hem Sayın Putin'le hem de Sayın Zelenskiy ile görüştü. Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı inisiyatif bu sorunların giderilmesine yönelik de başlıkları içeriyor. Hububat yüklü gemiler, Odessa Limanı'ndan çıkış yapamıyor. O gemilerin dışarı çıkması için hangi diplomatik yollar bulunabilir, bunun da çabası içerisindeyiz. Bakanlıklarımız görüşüyor. Çünkü bütün dünya bundan etkileniyor. Tüm dünyanın Türkiye'den beklentisi bu."

Hindistan'dan Mısır'a ve Avrupa'ya kadar tüm dünyada gıda alanında yeni düzenlemelere gidildiğini dile getiren Ala, "Bunların Türkiye tarafından değerlendirilip dünyaya katkıda bulunabilecek inisiyatiflerin alınması doğaldır. Çünkü, Türkiye her iki ülkeyle diyalog kurabilen ve her iki ülkeyle güven temin etmiş bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna depolarında milyonlarca ton tahılın beklediğine işaret eden Ala, "Türkiye bu tahılın başka ülkelere transferi için faaliyet gösteren tek ülke. Bu görüşmeler yürütülüyor." diye konuştu. Ala, Türkiye'nin gıda konusunda yaşanabilecek olası sıkıntılara karşı kendi tedbirlerini aldığını kaydetti.

