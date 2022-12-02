Tüm geçici teminat mektupları Takasbank güvencesi altında

Tüm geçici teminat mektuplarının düzenlenmesi ve sunulmasına ilişkin işlemler, bugünden itibaren Takasbank Kamu Teminat Yönetimi Hizmeti Platformu (KTYP) üzerinden yürütülebilecek. Böylece, İstanbul Takas ve Saklama Bankası (Takasbank) tarafından daha önce kamu ihalelerine katılmak üzere sunulan teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetleri işlemlerinin yürütüldüğü Takasbank Kamu Teminat Yönetimi Hizmeti Platformu'nun kapsamı genişlemiş oldu.



Takasbank tarafından yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, 1 Eylül 2021 tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihaleler için düzenlenen geçici teminat mektuplarının idareler adına elektronik ortamda ve tam otomasyona dayalı bir şekilde Kamu İhale Kurumu tarafından işletilen Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından işletilen Elektronik Teminat Mektubu Platformu (ETMP) ile entegre çalışan "Takasbank Kamu Teminat Yönetimi Hizmeti Platformu" üzerinden de kabulüne başlanmıştır" denildi.

İLETİŞİM UÇTAN UCA ELEKTRONİKLEŞTİ



1 Aralık 2022 tarihi itibarıyla (bugün) tüm geçici teminat mektuplarının düzenlenmesi ve sunulmasına ilişkin işlemler Takasbank Kamu Teminat Yönetimi Hizmeti Platformu (KTYP) üzerinden yürütüleceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu karar ile birlikte geçiş sonrası; bankacılık sektörünün en yaygın ve geleneksel ürünlerinden biri olan teminat mektubunun teslim, takip, iade ve gelir kaydetme süreçlerinin tamamı, tüm bankalar ve idareler arasında elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Operasyonel zorluklar ve maliyetler ortadan kalkarken, bankalar, ihaleyi açan idareler ve ihaleye teklif veren istekliler arasındaki iletişim elektronik ortamda sağlanacaktır."

Uygulamaya alınan 'Takasbank Kamu Teminat Yönetimi Hizmeti Platformu'nun işlevselliğinin ve kullanımının arttırılmasına yönelik alınan kararların reel sektörün iş süreçlerini kolaylaştıracağı vurgulanan açıklamada, "Takasbank, para ve sermaye piyasalarında sahip olduğu teminat ve risk yönetimi hizmetlerindeki tecrübesini, kamu kurum ve kuruluşlarını da kapsayacak şekilde genişletmeye yönelik çalışmalarına başta T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumu olmak üzere tüm paydaşlarıyla yoğun bir şekilde devam etmektedir" değerlendirilmesinde bulunuldu.