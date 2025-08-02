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Ekonomi

Tüm zamanların en yüksek rakamı! Bakan Kacır: Yüzde 11 artarak 25 milyar dolara ulaştı

Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Temmuz ayında mal ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 25 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat değeri olarak kayıtlara geçti' dedi.

AA2 Ağustos 2025 Cumartesi 17:14 - Güncelleme:
Tüm zamanların en yüksek rakamı! Bakan Kacır: Yüzde 11 artarak 25 milyar dolara ulaştı
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Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Türk sanayisinin katma değerli üretimini sürdürdüğünü ve ihracatta rekorların devam ettiğini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Temmuz ayında mal ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 25 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat değeri olarak kayıtlara geçti. Yıllık ihracatımız ise 269,4 milyar dolara yükseldi. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenindeki kararlı yürüyüşümüz sürecek."

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