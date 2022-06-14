Tüm zamanların rekoru! Bakan Varank: Avrupa'da en yüksek lige yükseldik

Turkuvaz Medya Grubunun haftalık ekonomi dergisi Para tarafından düzenlenen 6. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi, "Unicorn Çağı" temasıyla çevrim içi olarak başladı.

Varank, etkinliğin özel oturumu için gönderdiği video mesajında, birkaç yıl öncesine kadar Türkiye'nin "unicorn" terimine yabancı olduğunu ifade ederek, 2019'da açıklanan Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde 2023 yılına kadar en az 10 unicorn çıkarma hedefi konulduğunu anımsattı.

Bugüne kadar Türkiye'den 6 unicorn çıktığını dile getiren Varank, "Bunların iki tanesi decacorn seviyesine yani 10 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaştı. Bu durum elbette hem yurt içinde hem de yurt dışında girişim ekosistemimizin potansiyeliyle ilgili büyük bir heyecan uyandırdı. Dünyanın önde gelen finans ve ekonomi basını ülkemizin bu başarısını gündemlerine taşıdılar." diye konuştu.

Bu gibi başarılı gelişmelerin salgın gibi şokların en ağır yaşandığı dönemde gerçekleştiğine dikkati çeken Varank, üretimin, ticaretin neredeyse durma noktasına geldiği bir ortamda çıkarılan "Turcorn"ların ülke için yeni nesil bir ekonominin işaret fişeği konumunda olduğunu söyledi.

Bakan Varank, "2021'de 300'den fazla girişimimiz toplamda 1,5 milyar doların üzerinde yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdı. 2022'de de bu trendin artarak sürdüğünü görüyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde, toplam 1 milyar 273 milyon dolarlık yatırımla Avrupa'da İngiltere'nin de içinde olduğu en yüksek lige yükseldik." ifadelerini kullandı.

Varank, ekosistemin tüm paydaşlarını tebrik ederek kısa sürede kaydedilen gelişmeler nedeniyle 2023'e kadar 10 Turcorn çıkarma hedefinin ulaşılması zor bir hedef olmadığını bildirdi.

- "5 OLAN TEKNOPARK SAYISINI 92'YE ÇIKARDIK"

Küçük bir "start-up"ın, kısa sürede büyüyerek en köklü sanayi firmalarının onlarca yılda ulaştığı seviyelere gelebildiğine işaret eden Varank, bu firmaların oluşturduğu katma değer ve istihdamla ekonominin itici gücü olabildiklerini ve ürettikleri yenilikçi ürün ve hizmetlerin birçok sektörün teknolojik dönüşümüne büyük katkı sağladığını kaydetti.

Varank, bu nedenle yüksek teknolojili sektörler başta olmak üzere tüm alanlarda başarılı girişimlerin kurulmasını teşvik ettiklerine dikkati çekerek, "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla hazırlanan Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde girişimcilik için ayrı bir başlık oluşturduklarını anımsattı.

Türkiye'yi kritik teknolojilerin yalnızca pazarı değil, aynı zamanda global bir üreticisi konumuna getirecek kapsamlı politikaları bu strateji altında uyguladıklarını anlatan Varank, "Girişimcilik sürecinin her aşamasını hızlandıracak altyapıları ve ihtiyaç duyulan destekleri sağlıyoruz. Kurduğumuz teknoparklar, kuluçka merkezleri ve TEKMER gibi yapılarla yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesini sağlıyoruz. Buralarda, girişimcilere fiziki imkanlardan eğitimlere, vergisel avantajlardan networklara kadar birçok kolaylaştırıcı imkan sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, teknoparkların teknoloji tabanlı "start-up"lar için önemine işaret ederek, 2002 yılında 5 olan teknopark sayısını 92'ye çıkardıklarını, buralarda sunulan imkanları sürekli geliştirdiklerini anlattı.

- "GİRİŞİMCİLERİMİZE KAYNAK OLUŞTURUYORUZ"

Finansmana erişimin girişimcilerin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu belirten Varank, "Erken aşamalarda riskli görülen özellikle teknoloji tabanlı girişimler banka kredilerinden yeterince faydalanamıyor. Bu noktada, girişim sermayesi fonları, girişimcilik ekosistemi için hayati bir önem taşıyor. Biz de gerek kendi kurduğumuz gerekse destek sağladığımız fonlarla girişimcilerimizin kullanabileceği kaynaklar oluşturuyoruz." dedi.

Girişimcilere yenilikçi fikirlerinin peşinden koşmaları çağrısında bulunan Varank, şunları kaydetti:

"Biz de tüm imkanlarımızla sürecin her aşamasında yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ne zaman isterseniz KOSGEB'in, TÜBİTAK'ın, kalkınma ajanslarının kapısını çalmaktan ya da doğrudan Bakanlığımıza müracaat etmekten çekinmeyin. Kapımız size her zaman, sonuna kadar açık."

Türkiye'nin üretim, istihdam, ihracat ve yatırım konularında çok büyük hedefleri olduğunu vurgulayan Varank, küresel piyasada adından söz ettirecek cesur girişimcileri, yenilikçi fikirleri desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.